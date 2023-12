FGTS 2024: Confira as MUDANÇAS aprovadas para o Saque-Aniversário

Em 2024, o FGTS pode ganhar maior flexibilidade, especialmente para os que optaram pelo saque-aniversário. Uma importante proposta é a possibilidade de saque integral em casos de demissão sem justa causa, semelhante ao saque por rescisão.

Atualmente, quem optou pelo saque-aniversário só pode retirar a multa rescisória de 40% em demissões sem justa causa. A proposta em discussão permite o saque integral desses trabalhadores. Segundo estimativas do Ministério do Trabalho e Emprego, essa medida poderia injetar cerca de R$ 14 bilhões na economia. Entretanto, a aprovação final depende da análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Saques Retroativos em Avaliação

O Ministério do Trabalho também está avaliando a possibilidade de permitir saques retroativos para quem adotou o saque-aniversário desde o início da vigência da lei, em 2019. No entanto, há preocupações sobre o impacto desses saques retroativos na capitalização do FGTS 2024, que desempenha um papel fundamental no financiamento habitacional e saneamento.

Projeto de Lei em Andamento

Um Projeto de Lei (PL) detalhando essas mudanças deve ser enviado ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares. A expectativa é que o Executivo Federal acelere o processo e conclua o envio nos próximos dias.

Para seguir em frente, a proposta precisa ser analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, enviada ao Congresso Nacional. Luiz Marinho, Ministro do Trabalho, sempre foi contra o saque-aniversário pelo FGTS, considerando a modalidade prejudicial ao trabalhador. No entanto, diante da possibilidade de resistência no Congresso Nacional, Marinho manifestou a intenção de revisar a medida.

Por Que as Regras do Saque-Aniversário pelo FGTS 2024 Podem Mudar?



Quando Luiz Marinho assumiu o cargo, sua intenção era abolir o saque-aniversário do FGTS. Ele argumentava que o Fundo deveria servir como suporte para os trabalhadores em momentos de dificuldade, e a impossibilidade de resgate na demissão contrariava essa ideia.

Diante da resistência à eliminação total da modalidade, o MTE desenvolveu um projeto alternativo. Esse projeto permite o saque completo do fundo em caso de demissão, mas impede que o trabalhador retorne ao saque-aniversário no futuro. Na prática, isso restringe o uso dessa modalidade.

O Que é o Saque-Aniversário pelo FGTS 2024?

O saque-aniversário é uma modalidade de saque que foi criada em 2019. Ele permite que o trabalhador retire parte do seu saldo no FGTS uma vez por ano, no mês do seu aniversário. No entanto, se for demitido, perde o direito de resgatar o valor total da conta do FGTS, podendo sacar apenas o valor da multa rescisória de 40%.

Requisitos para Receber o Saque-Aniversário

Para fazer o resgate no mês de aniversário, o trabalhador deve cumprir as regras gerais do programa. Além disso, é importante conhecer o saldo depositado em conta. Vale lembrar que essa modalidade impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS, mesmo se for demitido sem justa causa. Isso ocorre porque o prazo de vigência do saque-aniversário pelo FGTS é de dois anos, período no qual o trabalhador fica impossibilitado de efetivar uma nova troca no modelo de resgate. Ainda assim, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário continua tendo direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

Como Solicitar o Saque-Aniversário do FGTS 2024

Para se beneficiar do saque-aniversário do FGTS, o trabalhador precisa:

Fazer o download do aplicativo do FGTS; Fazer login com a conta vinculada à Caixa; Selecionar a opção “Saque Aniversário”.

Ao escolher este modelo de saque, o trabalhador deve permanecer vinculado a ele durante o período mínimo de 24 meses.

Calendário do Saque-Aniversário do FGTS 2024

Confira abaixo o calendário do saque-aniversário do FGTS 2024:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024;

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024;

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024;

Maio: 01 de maio a 31 de julho de 2024;

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024;

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024;

Setembro: de 02 setembro a 29 de novembro de 2024;

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024;

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025;

Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025.

As mudanças propostas para o FGTS 2024, principalmente relacionadas ao saque-aniversário, têm o potencial de impactar significativamente a economia e a vida dos trabalhadores. No entanto, é importante acompanhar o processo de aprovação dessas mudanças no Congresso Nacional e entender os possíveis impactos dessas alterações.