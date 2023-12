FGTS BLOQUEADO após demissão: o que FAZER?

Fui dispensado do meu emprego e agora estou com o FGTS bloqueado. Qual a razão para isso? Este cenário é cada vez mais recorrente em todas as regiões brasileiras. Isso ocorre principalmente devido à adoção de um novo método de retirada do Fundo de Garantia, que começou a valer em 2020, embora possa também estar associado a outras circunstâncias.

Saiba mais sobre esse FGTS bloqueado e se existe alguma maneira de revertê-lo. Ademais, consulte abaixo sobre as compensações financeiras às quais você pode ter direito.

Desvinculado do trabalho e com meu FGTS bloqueado: qual é a causa?

O bloqueamento pode advir de várias razões. As principais estão ligadas à escolha pela retirada no aniversário do trabalhador. Isso limita o resgate completo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço até que a inscrição seja anulada, o que só ocorre após um intervalo de dois anos desde a adesão.

Assim, essa é uma das explicações possíveis para sua demissão e a indisponibilidade do seu FGTS bloqueado. Em situações similares, geralmente, o pagamento adicional por desligamento permanece acessível, ou seja, os 40%.

No entanto, pode não estar disponível caso exista um empréstimo relacionado ao método de retirada anual, a famosa “antecipação”. Esse é outro fator que causa o FGTS bloqueado.

Neste contexto, o desbloqueio ocorre somente depois de finalizar os pagamentos mensais ou de antecipá-los utilizando recursos adicionais. Entretanto, em ambos os casos, o FGTS bloqueado só será liberado se a retirada anual for cancelada ou o empréstimo quitado antes da desvinculação laboral.

Outras causas de inacessibilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Embora a opção de retirada anual seja a principal razão para o FGTS ficar inacessível ao trabalhador demitido, ela não é a única. Por exemplo, o bloqueio pode surgir de uma determinação judicial, como em casos de dívidas judiciais pendentes. Nesse contexto, o desbloqueio é condicionado à apresentação de outros ativos para saldar os débitos e a uma nova determinação do juiz.



Quais benefícios recebo se fui despedido e tenho o FGTS bloqueado?

Nessa situação, o empregado continua a receber outras compensações financeiras, que permanecem inalteradas. Estas incluem:

Pagamento por dias trabalhados

Significado: Corresponde aos dias efetivamente trabalhados no mês de término do vínculo.

Cálculo: A remuneração é proporcional aos dias laborados no mês anterior.

Férias proporcionais e pendentes com acréscimo de 33,33%

Significado: Engloba férias que correspondem aos meses de trabalho do ano atual e aquelas não usufruídas anteriormente.

Cálculo: Além do valor das férias, adiciona-se um terço do montante total.

Gratificação natalina proporcional (13º salário)

Significado: Relaciona-se ao 13º salário proporcional ao período de trabalho no ano.

Cálculo: Recebe-se 1/12 da gratificação por cada mês de serviço.

Notificação de rescisão indenizada ou executada

Significado: Se o desligamento for sem motivo justificável , o empregador pode decidir indenizar o funcionário ou mantê-lo em atividade durante o período de aviso prévio.

Cálculo: No caso de rescisão indenizada, o empregado recebe a quantia relativa ao período de aviso.

Documentos do dito seguro-desemprego

Significado: É um suporte financeiro temporário oferecido ao trabalhador que perdeu o emprego.

Cálculo: O montante varia conforme a média dos salários dos três últimos meses e pode ser solicitado após o término do contrato.

Portanto, mesmo que o FGTS permaneça inacessível, essas compensações financeiras não sofrem mudanças. O trabalhador tem direito a essas compensações, mesmo que não possa sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço imediatamente.