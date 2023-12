FGTS Digital: Aprenda agora a consultar seu saldo de SAQUE pela plataforma

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está prestes a passar por uma mudança significativa com o lançamento do FGTS Digital em março de 2024. Essa iniciativa tem como objetivo principal aprimorar a eficiência e a acessibilidade no cálculo, pagamento e gerenciamento da poupança trabalhista.

Com essa transformação, empregadores e trabalhadores poderão desfrutar de um sistema mais ágil, transparente e modernizado.

O Que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é um sistema informatizado desenvolvido para simplificar as obrigações dos empregadores relacionadas ao recolhimento do Fundo de Garantia. Com essa nova plataforma, os empregadores terão acesso a funcionalidades como emissão rápida de guias, consulta de extratos e opção de parcelamentos, o que facilitará seus processos e os tornará mais eficientes.

Além disso, a praticidade do FGTS Digital é enfatizada através da geração de boletos com QR Code, que permitem o pagamento direto nos aplicativos ou sites das instituições financeiras dos empregadores.

Os Benefícios do FGTS Digital

A adesão ao FGTS Digital trará diversos benefícios tanto para empregadores quanto para trabalhadores. Além da simplificação e desburocratização das tarefas realizadas pelos empregadores, o portal FGTS Digital reforçará a transparência no recolhimento e assegurará a efetivação dos direitos dos trabalhadores.

A plataforma utilizará o banco de dados do eSocial, o que permitirá a individualização dos débitos desde a origem, utilizando o CPF como elemento principal de identificação do trabalhador. Dessa forma, os funcionários poderão ter a garantia de que o recolhimento mensal do FGTS será feito regularmente.

Serviços Disponíveis no FGTS Digital



Você também pode gostar:

O portal FGTS Digital será uma ferramenta completa para empregadores e trabalhadores, oferecendo uma série de serviços e funcionalidades que tornarão o gerenciamento do Fundo de Garantia mais acessível e eficiente. Alguns dos serviços disponíveis no FGTS Digital serão:

Emissão de Guias Rápidas e Personalizadas

Com o FGTS Digital, os empregadores poderão emitir guias de recolhimento de forma rápida e personalizada. Isso significa que eles poderão gerar guias de acordo com suas necessidades específicas, facilitando o cumprimento de suas obrigações trabalhistas.

Consulta de Extratos de Pagamentos Realizados

Uma das funcionalidades mais úteis do FGTS Digital será a possibilidade de consultar os extratos de pagamentos já realizados. Isso permitirá que os empregadores tenham um controle mais preciso sobre os valores depositados no FGTS de seus funcionários e evitem erros ou omissões.

Individualização dos Extratos de Pagamento

Com o FGTS Digital, os extratos de pagamento serão individualizados, o que significa que cada trabalhador terá acesso ao seu próprio extrato, facilitando a verificação dos valores depositados mensalmente em sua conta do FGTS.

Verificação de Débitos em Aberto

Outra funcionalidade importante do FGTS Digital será a verificação de débitos em aberto. Os empregadores poderão verificar se há algum débito pendente de pagamento e regularizar a situação de forma rápida e fácil.

Pagamento da Multa Indenizatória

O FGTS Digital também permitirá o pagamento da multa indenizatória a partir das remunerações devidas de todo o período trabalhado. Com essa funcionalidade, os empregadores poderão realizar o pagamento da multa de forma simplificada e garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas.

A Economia e a Digitalização do Processo

Uma das grandes vantagens do FGTS Digital é a economia que ele trará para as empresas. Estudos apontam que o tempo gasto no recolhimento do benefício poderá ser otimizado em cerca de 36 horas mensais. Isso significa que as empresas poderão economizar tempo e recursos ao utilizar a plataforma, melhorando seus processos e aumentando sua produtividade.

Além disso, a adesão ao Pix como único meio de recolhimento trará uma economia anual de R$ 155 milhões nos custos de execução do serviço. Essa medida também contribuirá para a digitalização do processo e para a facilidade de acesso, proporcionando aos usuários uma diversidade de instituições financeiras para escolherem.

Ademais, o FGTS Digital representa uma transformação significativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, trazendo mais agilidade, transparência e eficiência para empregadores e trabalhadores. Com a implementação do FGTS Digital, os empregadores poderão simplificar suas obrigações trabalhistas, enquanto os trabalhadores terão mais garantias de que seus direitos serão efetivados.

Além disso, a economia de tempo e recursos, juntamente com a digitalização do processo, tornam o FGTS Digital uma solução moderna e acessível para todos os envolvidos.

Não perca tempo e prepare-se para a chegada do FGTS Digital em março de 2024. Aproveite todas as funcionalidades oferecidas pela plataforma e desfrute dos benefícios que ela trará para o seu negócio e para a sua vida profissional. Seja parte dessa transformação e aproveite todas as vantagens do FGTS Digital!