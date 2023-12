FIA investiga vazamentos para Toto Wolff e sua esposa Susie, ela chama as acusações de ‘misóginas’

Nnada excita o F1 base de fãs mais do que ‘spygates’, informações que vazam e não deveriam porque são confidenciais e brigas internas.

E se houver um gigante como Mercedes no meio disso, incluindo o patrão e sua esposa, que também trabalha na FIAentão há ainda mais intriga.

No meio do Conselho Mundial da FIA semana em Baku, onde estão a aprovar novos regulamentos, calendários, o futuro dos ralis, corridas de velocidade, prémios aos pilotos e outros, surgiu esta última novela. Tudo decorre de alegações de fuga de informação confidencial do FOM para um elemento externo, como um chefe de equipa: Este é Wolff.

Perguntas giram em torno de Toto Wolff

Aparentemente uma indiscrição de Totó ele mesmo em uma reunião de chefes de equipe (fala-se que ele sabia Touros vermelhos a violação do limite orçamental antes de mais ninguém, bem como os designs dos carros de 2023, mas também as novas regras técnicas impostas em Singapura, etc.), colocaram vários rivais em alerta.

Vários chefes de equipe ligaram para o FIA agir por causa Totó proximidade com vários elementos do órgão superior, o que reflectiria um conflito de interesses porque o Mercedes chefe sabe de uma coisa.

“Imagine Geri Horner (a ex-Spice Girl agora esposa de Christian Horner) ou Raquel Passeio (de Passeio de Lawrence) ascender à gestão da Fórmula 2 ou ocupar um cargo sênior na Liberty Media, seria um conflito de interesses ridículo que não poderia ser tolerado. Susie Wolff O trabalho na F1 Academy é mais do mesmo. Esta é uma bomba que está prestes a explodir”, vazou um chefe de equipe à mídia britânica.

Os olhos agora estão focados em dois indivíduos: Shaila-Ann Rao, anteriormente de Mercedes e depois na FIA como secretário-geral do automobilismo (atualmente não continua), e na própria esposa de Toto, Susie Wolffque ocupa um cargo importante no mais alto órgão federativo como presidente da F1 Academy (competição feminina de monolugares) e uma das líderes das campanhas de promoção das competições femininas e do papel das mulheres no automobilismo.

A FIA tomou a decisão ontem: “Estamos cientes da especulação da mídia centrada na alegação de informações de natureza confidencial sendo repassadas a um chefe de equipe de F1 por um membro da FOM [F1] pessoal.

“O departamento de conformidade da FIA está investigando o assunto”.

Susie Wolff e Mercedes respondem

A reação de F1, Mercedes e A esposa de Totó, Susienão demorou a chegar.

“É desanimador que a minha integridade seja posta em causa desta forma, especialmente quando parece estar enraizada num comportamento intimidatório e misógino, e focada no meu estado civil e não nas minhas capacidades”, disse ela num comunicado nas redes sociais. .

“Ao longo da minha carreira no automobilismo, encontrei e superei inúmeros obstáculos e me recuso a deixar que essas alegações infundadas ofusquem minha dedicação e paixão pela F1 Academy.

“Como mulher neste desporto, enfrentei a minha quota-parte de desafios, mas o meu compromisso em quebrar barreiras e preparar o caminho para o sucesso das gerações futuras permanece inabalável.”

Mercedes também permanece à vontade: “Tomamos nota da declaração genérica da FIA esta noite, que responde a alegações infundadas de um único meio de comunicação, e do briefing não oficial que a vinculou ao chefe da equipe da Mercedes-AMG F1.