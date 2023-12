FIES comunica nova chance para estudantes regularizarem suas pendências financeiras

Segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas negociações do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), já foram efetuados acordos que totalizam R$ 5 bilhões.

A boa notícia é que a oportunidade de regularizar a situação financeira e iniciar o ano de 2024 sem dívidas pendentes ainda está disponível.

Em outras palavras, o programa ainda está oferecendo condições especiais para todos os interessados.

Até a data limite de 21 de dezembro de 2023, foram registrados 110 mil pedidos de negociação de dívidas relacionadas ao FIES.

Para se ter uma ideia, quando a campanha de acordos teve início, existiam 1,2 milhões de contratos em situação de inadimplência.

A proposta agora é então proporcionar aos indivíduos a oportunidade de quitar os débitos com descontos expressivos, chegando a até 100% de redução em multas e juros.

Enfim, para saber mais detalhes sobre essa iniciativa e garantir sua participação, convidamos você a fazer uma leitura atenta do texto abaixo, que apresenta informações mais aprofundadas sobre os procedimentos e benefícios disponíveis. E então, vamos lá?

Quais são os estudantes elegíveis para a participação na renegociação de dívidas do FIES?

Se você possui dívidas referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), temos boas notícias!

As negociações para regularização podem ser realizadas até 31 de maio de 2024, oferecendo uma chance imperdível para quem busca quitar débitos e retomar o controle financeiro.

Mas, é importante pontuar que a iniciativa é direcionada para um grupo específico, todavia, ainda assim, amplo.

Dessa forma, o FIES pretende com essa proposta oferecer uma chance aos estudantes que enfrentam dificuldades financeiras em relação aos contratos estabelecidos até 2017, bem como àqueles cujos contratos estão em fase de amortização até 30 de junho de 2023.

Os principais agentes financiadores para essa negociação são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Então, estudantes enquadrados nessas condições podem procurar diretamente essas instituições para iniciar o processo de renegociação de suas dívidas.

Uma vantagem significativa desse programa de negociação é a possibilidade de obter descontos substanciais.

Como mencionamos anteriormente, os beneficiários podem alcançar até 100% de redução no valor dos juros e das multas que foram aplicadas ao longo do tempo.

Para facilitar o acesso a essa oportunidade, a negociação pode ser realizada de forma presencial, na agência bancária correspondente, ou de maneira online, por meio do aplicativo FIES Caixa.

Portanto, se você é estudante com dívidas do FIES em contratos até 2017 ou possui contratos em fase de amortização até 30 de junho de 2023, não perca a oportunidade de regularizar sua situação financeira.

Procure o agente financiador o quanto antes e aproveite os benefícios oferecidos por essa iniciativa de renegociação, contribuindo para um futuro acadêmico mais tranquilo e acessível.

Condições de renegociação de dívidas para estudantes com dívidas no financiamento estudantil

No cenário de negociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), as condições de pagamento são estruturadas de forma a atender às necessidades específicas de cada perfil de negociador.

É essencial compreender as vantagens oferecidas, alinhando-as com a situação financeira individual. As seguintes opções estão disponíveis, considerando diferentes prazos de inadimplência até 30 de junho de 2023:

1 – Estudantes do FIES com débitos vencidos há mais de 90 dias:

Para aqueles com débitos vencidos há mais de 90 dias, há duas opções atrativas. A primeira possibilita um desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas) e 12% sobre o valor financiado pendente, mediante pagamento à vista.

Alternativamente, é oferecido um parcelamento flexível em até 150 prestações mensais, mantendo a isenção de 100% dos encargos.

Todavia, é importante ressaltar que as demais condições contratuais, incluindo garantias e taxas de juros, permanecem inalteradas.

2 – Estudantes com débitos vencidos há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023:

Observação: Além disso, estes estudantes devem estar inscritos no CadÚnico ou ter sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021.

Para esse grupo específico, é concedido um desconto expressivo de até 99% do valor consolidado da dívida, incluindo o montante principal.

A vantagem é viabilizada pela liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais e consecutivas.

Dessa forma, se trata de uma oportunidade especialmente vantajosa para aqueles que se enquadram nos critérios do CadÚnico ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial em 2021.

3 – Estudantes do FIES com débitos vencidos há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023.

Observação: Inadimplentes sem enquadramento nas condições anteriores:

Por fim, para esse segmento, há a possibilidade de liquidar a dívida com um desconto de até 77% do valor consolidado, incluindo o montante principal.

Da mesma forma que mencionamos acima, a condição é alcançada por meio da quitação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais e consecutivas.

Em conclusão, mesmo para aqueles que não se enquadram nas categorias de desconto mais elevado, a opção proporciona uma solução acessível e equitativa para regularizar a situação financeira.