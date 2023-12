FIES revela que alunos terão uma nova chance para quitar seus débitos

A Caixa Econômica Federal, encarregada das negociações do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), já fechou acordos totalizando R$ 5 bilhões, conforme anunciado. A possibilidade de acordo permanece em aberto, permitindo iniciar 2024 sem pendências financeiras.

Condições especiais estão disponíveis para todos os interessados.

Renegociar dívidas do FIES

Até 21 de dezembro de 2023, 110 mil solicitações foram processadas pela Caixa para renegociar dívidas do FIES, cujos contratos em situação de inadimplência somavam 1,2 milhões no início da campanha de acordos. A proposta visa que os indivíduos quitem suas obrigações com descontos de até 100% em multas e juros.

Os públicos aptos a negociar suas dívidas junto ao FIES com os agentes financiadores, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, incluem:

– Estudantes com dívidas em contratos até 2017;

– Contratos em fase de amortização até 30 de junho de 2023.

Finalmente, os descontos podem alcançar até 100% dos juros e multas aplicados. Para iniciar as negociações, basta contatar a agência bancária ou utilizar o aplicativo FIES Caixa.

As condições para quitar as dívidas do FIES variam de acordo com o perfil do negociador:

1. Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias até 30 de junho de 2023:

– Desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas) e 12% sobre o valor financiado pendente, para pagamento à vista;

– Parcelamento em até 150 parcelas mensais do valor financiado pendente, com desconto de 100% dos encargos, mantidas as demais condições do contrato.



2. Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, inscritos no CadÚnico ou beneficiários do Auxílio Emergencial 2021:

– Desconto de até 99% do valor consolidado da dívida em até 15 prestações mensais.

3. Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, sem se enquadrar na hipótese anterior:

– Desconto de até 77% do valor consolidado da dívida em até 15 prestações mensais.

Critérios para a renegociação de dívidas do FIES

A Caixa define os critérios para a renegociação de dívidas do FIES. Estudantes elegíveis para esse processo são aqueles com dívidas em contratos firmados até 2017 e em fase de amortização até 30 de junho de 2023.

Os descontos podem alcançar até 99% do valor total da dívida e até mesmo 100% dos juros e multas por atraso.

A fim de participar desse benefício, é necessário que o estudante faça a solicitação de renegociação até 31 de maio de 2024 diretamente com o agente financeiro com o qual possui contrato. Os critérios específicos para a renegociação variam conforme a situação do débito do estudante.

Para aqueles com débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias até 30 de junho de 2023, há a possibilidade de um desconto de até 100% sobre encargos e 12% sobre o valor pendente.

A renegociação oferece a opção de pagamento à vista ou parcelamento em até 150 parcelas mensais e consecutivas do valor pendente.

O que é o Fies?

Em síntese, o FIES é um programa do governo federal que viabiliza financiamento para estudantes de baixa renda frequentarem o ensino superior em instituições particulares. Esses acordos são estabelecidos com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil.

Dessa forma, para renegociar dívidas do FIES, os interessados devem dirigir-se à agência bancária correspondente ou utilizar o aplicativo FIES Caixa. Nesse processo, é crucial fornecer o CPF e o número do contrato.

Em conclusão, após a análise da documentação, o estudante receberá informações sobre as condições disponíveis para a renegociação.