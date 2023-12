Filadélfia se rende a Julio Jones: o veterano WR consegue 2 TDs no primeiro tempo contra os Cardinals

Tele Filadélfia Eagles não consegui encontrar muito papel para o wide receiver Júlio Jones desde que assinou um contrato de um ano com ele em outubro. Jones foi alvo de quatro ataques Águias‘ dia de Natal vencer o rival Gigantes de Nova Yorko maior número de alvos que ele viu desde que ingressou – mas poucos poderiam ter previsto que seu papel seria dramaticamente ampliado no domingo. Véspera de Ano Novo concurso com o Cardeais do Arizona.

Jones capturado dois touchdowns no primeiro tempo contra Arizonaa primeira vez que ele encontrou a zona final em dois meses, e ajudou Filadélfia entra no intervalo com vantagem sobre um dos NFLpiores equipes. O sete vezes Pro Bowl a seleção ajudou a aliviar um pouco a pressão dos principais receptores AJ Brown e DeVonta Smith ao mesmo tempo que deixa claro que mesmo aos 34 anos ainda lhe resta alguma coisa no tanque.

Kylie expõe seu marido Jason Kelce por tentar abandoná-la em águas com tubarõesTwitter

A grande metade de Jones

Jones pegou apenas dois passes nos dois primeiros quartos em Campo financeiro de Lincoln…mas ambos foram para touchdowns. O primeiro touchdown colocou o Philadelphia à frente por 7-3, como quarterback Jalen dói jogou uma bola na parte de trás da end zone para Jones correr e puxá-la por cima do ombro.

O segundo touchdown viu Hurts lançar em fuga e um desvio de um Cardeais O jogador viu a bola pousar com segurança nos braços de Jones. As duas vezes Tudo profissional situou-se entre dois zagueiros e somou seis pontos.

As tentativas de touchdown de Jones garantiram que os Eagles aproveitassem ao máximo o tempo limitado de ataque no primeiro tempo. Filadélfia tinha apenas 8:12 de posse nos dois primeiros quartos, mas seu ataque aumentou mais de sete jardas por jogada e oito primeiras descidas embora Arizona controlou a bola por quase 22 minutos. Os longos ataques dos Cardinals pararam com tentativas de field goal, e o quarterback Kyler Murray lançou uma interceptação árdua no 2 dos Eagles que Sidney Brown percorreu todo o caminho de volta para marcar.

Uma nova arma para Hurts

A aparição de Jones no domingo dá Hurts e treinador Nick Sirianni algo novo a considerar enquanto os Eagles se preparam para os playoffs e tentam retornar ao Super Bowl.

As defesas adversárias sabem o quão perigoso Marrom é, e eles também saberão disso Smith é um dos receptores nº 2 mais perigosos da NFL. Mas Jones representa uma nova arma na zona vermelha, um futuro Hall da Fama homenageado mostrando que ainda pode ocupar uma função terciária em uma equipe rival.

Embora a defesa dos Eagles tenha sido inconsistente nesta temporada, o Filadélfia o ataque será tão perigoso como sempre se Jones conseguir um papel maior no plano em janeiro.