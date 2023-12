Filha de Mama June, Anna ‘Chickadee’ Cardwell, morta aos 29 anos após a batalha contra o câncer

Cardwell faleceu no sábado à noite devido a complicações de seu carcinoma adrenal em estágio 4, que havia sido descrito anteriormente como terminal. Mama June deu a triste notícia online, escrevendo… “Com o coração partido, estamos anunciando que @annamarie35 não está mais conosco. Ela faleceu em minha casa ontem à noite pacificamente às 23h12.”

MJ acrescenta: “Ela lutou muito por 10 meses, faleceu com sua família ao seu redor como se não fosse e estaremos atualizando vocês com mais informações assim que as tivermos hoje. e orações e pensamentos contínuos para nossa família que está passando por esse momento difícil.”