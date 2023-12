Filha de Mama June, Chickadee, casada secretamente após diagnóstico de câncer

Nossas fontes nos dizem que a estrela de reality show expressou seu desejo de se casar com seu parceiro, Eldridge Toney em janeiro… depois de ser diagnosticado com carcinoma adrenal em estágio 4.

De acordo com a certidão de casamento obtida pelo TMZ, Anna e Eldridge se casaram em 4 de março no condado de Wilkinson, Geórgia.

Nossas fontes dizem que o casamento incluiu familiares próximos e uma equipe de filmagem gravando imagens para o reality show da WE tv, “Mama June: From Not to Hot”.