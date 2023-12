Filho de Kim Zolciak e Kroy Biermann disse à polícia que seu ‘pai estava batendo na mãe’

EUum incidente recente na mansão de Georgia reality shows personalidades Kim Zolciak e Kroy Biermannum de seus filhos informou a polícia sobre uma altercação volátil, alegando que “seu pai estava batendo na mãe”, conforme relatado pelo “Entertainment Tonight”.

O relatório do incidente do Departamento de Polícia de Milton e o relatório do evento do Departamento de Polícia de Alpharetta lançam luz sobre o episódio perturbador ocorrido em 20 de novembro.

Quando questionado pelos policiais respondentes, Biermannum ex-jogador da NFL, respondeu com desdém que a causa da disputa verbal não importava porque “nada acontecerá como da última vez”.

A situação agravou-se à medida que Biermann tornou-se “verbalmente combativo” com a polícia.

Segundo o relatório, um dos filhos menores do casal forneceu detalhes, expressando preocupação pelo facto de Croy pode ter atingido Kim.

A criança esclareceu que Biermann O gesto envolveu colocar a mão no rosto dela com os dedos estendidos, mas a criança não percebeu isso como um ato violento. Em vez disso, a criança interpretou isso como uma forma de sinalizar para ela parar de falar ou se afastar.

Houve alguma outra evidência?

Imagens de Bodycam obtidas por Page Six capturadas Biermann acusando Zolciak de estar envolvido com outros homens durante a mesma altercação. Biermann discutiu veementemente com o relator, afirmando que sua vida estava “destruída” e atribuindo a disputa a Zolciak alegada incapacidade de resolver problemas.

Apesar das batalhas legais em curso e da ordem de um juiz para que residissem em partes separadas de sua casa, atualmente à venda por US$ 6 milhões devido a dificuldades financeiras, o casal afastado foi obrigado a passar por mediação antes de 31 de janeiro de 2024.

O relacionamento tumultuado das ex-estrelas de “Don’t Be Tardy” chegou a um ponto em que seu filho teve que ligar para o 911 durante uma altercação extremamente barulhenta no mês passado.

Numa reviravolta peculiar, apesar dos seus conflitos publicitados, Biermann e Zolciak foram vistos participando de passeios aparentemente amigáveis, incluindo jantares e almoços. O comportamento errático do casal acrescenta outra camada de complexidade ao já tumultuado processo de divórcio.