Filhos de Anna ‘Chickadee’ Cardwell encaram sua morte com dificuldade, família considera terapia

Mamãe junhoAs netas estão sofrendo muito com a morte da mãe… e a família está pensando em mandá-las para conversar com terapeutas.

Fontes familiares dizem ao TMZ… Anna “Chickadee” CardwellAs filhas de estão sofrendo com a recente perda da mãe, sofrendo e tentando enfrentar as coisas dia após dia.

Ana morreu em dezembro 9 dê a ela funeral foi quarta-feira na Geórgia, onde sua filha de 11 anos Kaitlyn criou coragem para falar.

Grade de fundo Funeral da filha de Mama June, Anna ‘Chickadee’ Cardwell, família e amigos comparecem



Disseram-nos que Kaitlyn não tinha intenção de falar no funeral de sua mãe, mas seus sentimentos mudaram quando ela estava na funerária… e ela compartilhou memórias de seu tempo com Anna, algumas das quais trouxeram risadas.

Embora Kaitlyn tenha conseguido se abrir e refletir no funeral, a família está discutindo os benefícios de tê-la conversando com um terapeuta no futuro. Como lhe dissemos pela primeira vez, Mama June agora tem a custódia de Kaitlyn.

Nossas fontes dizem que Kaitlyn esteve muito envolvida na batalha de Anna contra o câncer, certificando-se de que sua mãe tomasse seus remédios e permanecendo ao seu lado durante todo o processo. Portanto, há muito para desempacotar.

A filha mais nova de Anna tem 8 anos Kyleeque agora mora com seu pai biológico, Michael.

Por causa da idade de Kylee, fomos informados de que tem sido mais difícil para ela entender a morte de sua mãe… e ela está contando com o apoio dos amigos e voltou para a escola na sexta-feira, o que a família vê como um bom sinal. A escola fez uma excursão, segundo nos disseram, e a família achou que era um bom momento para Kylee voltar.



Não está claro se o pai de Kylee a levará para um quarto com um terapeuta, mas fomos informados de que a família quer que ela pelo menos tenha alguém com quem conversar.