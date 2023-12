Filme ‘Renaissance’ de Beyoncé cai nas bilheterias na segunda semana

O filme-concerto do cantor, ‘Renaissance’, sofreu um colapso de 77% no mercado interno, ficando em quinto lugar, atrás de um punhado de filmes que estão nos cinemas há algum tempo… e perdendo para um surpreendente estreante que conquistou o primeiro lugar – um filme de anime de o grande Hayao Miyazaki.

‘Renaissance’ faturou apenas US$ 5 milhões no mercado interno neste fim de semana… bem diferente da alta marca do fim de semana passado de US$ 21 milhões nos mercados norte-americanos. Embora esse número inicial fosse sólido, com certeza não se comparava ao fim de semana de estreia de Taylor Swift para o filme ‘Eras’.