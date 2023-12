Fim da era Bill Belichick: Patriots supostamente decidiram não continuar com o lendário técnico

To segundo técnico mais vencedor da história da NFL e o mais bem-sucedido em termos de Super Bowls pode estar perto de concluir o que muitos consideram a era de maior sucesso na história deste esporte profissional. Parece que o treinador principal Bill Belichick está nos jogos finais de sua gestão com o Patriotas da Nova Inglaterra.

De acordo com informações de Tom E. Curran da NBC Sports Bostonproprietário da franquia seis vezes vencedora do Troféu Vince Lombardi, Roberto Kraft, já decidiu procurar um novo treinador após o final desta temporada regular. Os Patriots, junto com os Carolina Panthers, são os únicos dois times eliminados matematicamente dos playoffs. Assim, o famoso ‘Monk’ teria apenas que completar os restantes quatro jogos da temporada regular pela equipa de Foxboro.

Fim da era Belichick: uma decisão já tomada

“Quando eles voltaram da derrota na Alemanha, as conversas que tive naquela semana deixaram bem claro que uma decisão havia sido tomada”, disse Curran no programa ‘Arbella Early Edition’ de sua rede. “Eles iriam seguir em frente com a situação e, no final do ano, haveria uma separação por vários motivos”.

Muito se questionou sobre Belichickeficácia de após o quarterback Tom Brady deixou a franquia suburbana de Boston. O lendário quarterback partiu após a temporada de 2019 e, nos quatro anos sem ele, teve apenas uma temporada de vitórias, que também foi a única em que chegou à pós-temporada.

Bill Belichick: O maior treinador de todos os tempos?

Em termos de recordes de todos os tempos, Belichick é o segundo treinador principal mais vitorioso, incluindo vitórias na pós-temporada (332), atrás apenas Don Shula (347). Ele é o terceiro em vitórias na temporada regular (301), atrás de Shula (328) e George Halas (318).

Atualmente, os Patriots têm um recorde de 3-10 na última posição da AFC East. Para encerrar a temporada, Nova Inglaterra jogará em casa contra o Chefes de Kansas City (17 de dezembro), fora de casa contra o Denver Broncos (24 de dezembro), pegue a estrada novamente para enfrentar o Notas de búfalo (31 de dezembro), e Belichick se despedirão em 7 de janeiro de 2024, quando sediarão o Jatos de Nova York no Estádio Gillette.