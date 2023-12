Finalização do ano de 2023 do MMA Fighting: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko

São sempre os mais quietos que você precisa procurar.

Indo para o UFC 285, Alexa Grasso foi uma reflexão tardia. Valentina Shevchenko foi a lutadora mais dominante no MMA: a única verdadeira campeã que o peso mosca feminino já conheceu, com sete defesas consecutivas de título em seu currículo. Claro, Shevchenko lutou contra Taila Santos e Grasso ganhou quatro vitórias consecutivas desde que subiu para 125 libras, mas ainda assim, que chance essa lutadora humilde e de fala mansa de Guadalajara, no México, tem contra indiscutivelmente a maior lutadora feminina de todos os tempos?

Todas as chances, como se viu.

Desde o momento em que o primeiro sinal tocou, Shevchenko se viu em uma batalha acirrada, e não na defesa superficial do título que a maioria das pessoas esperava. Grasso repetidamente marcou Shevchenko com combinações, cedeu terreno com moderação e fez o campeão trabalhar para tudo. Se a luta tivesse acontecido como aconteceu na maior parte dos três primeiros rounds, Grasso poderia ter perdido uma decisão competitiva que fez todos falarem sobre o quanto ela é melhor do que pensávamos.

Mas Grasso não veio atrás de troféu de participação. Ela veio buscar o cinturão. E no quarto round ela venceu.

Faltando um minuto para o fim do round, Shevchenko deu um chute giratório preguiçoso para trás e Grasso atacou – literal e figurativamente – pulando nas costas de Shevchenko e atacando imediatamente com um mata-leão.

A campeã tentou desvencilhar Grasso dobrando o queixo, mas a tranquila guadalajara não resistiu, travando o estrangulamento no queixo de Shevchenko e apertando com tanta força que parecia que ela poderia simplesmente estourar a cabeça de Shevchenko como uma espinha. Momentos depois, Shevchenko bateu e uma das maiores surpresas da história do MMA se completou. Contra todas as probabilidades, Alexa Grasso foi campeã do UFC.

O que Grasso conquistou naquela noite é um dos feitos mais raros do MMA: destronar um campeão dominante de forma emocionante e enfática. Pense em Chris Weidman derrotando Anderson Silva, Conor McGregor nocauteando José Aldo ou Julianna Peña finalizando Amanda Nunes. Esses são os tipos de performances que duram para sempre, e esta se junta a eles. Há uma razão pela qual foi o apenas decisão unânime do nosso painel de classificação este ano, e até eu, que tem muitos motivos para odiar issoainda votou como o Envio do Ano: Porque merece.

2. SHAVKAT RAKHMONOV DEF. GEOFF NEAL

A finalização de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko no UFC 285 foi tão impressionante que os fãs podem ser perdoados se não se lembrarem que cerca de 30 minutos antes de acontecer, Shavkat Rakhmonov apostou sua própria reivindicação de Finalização do Ano ao estrangular Geoff Neal no principal destaque luta de cartas.

No início da luta, muito se falou do recorde perfeito de 16-0 de Rakhmonov, com oito finalizações e oito nocautes. Mas por 14 minutos, Neal não aceitou. Claro, Rakhmonov estava vencendo, mas foi uma batalha árdua (uma das melhores do ano) e parecia para todo o mundo que Rakhmonov finalmente veria os placares dos juízes.

Não.

No último minuto da luta, Rakhmonov simplesmente agarrou Neal pelo pescoço e o estrangulou, forçando a batida. Oficialmente, a finalização é listada como mata-leão, mas na verdade, esse é o tipo de coisa que seu irmão mais velho faz quando você fica muito indisciplinado. O irmão mais velho de Shavkat, Geoff Neal, só para não deixar as coisas nas mãos dos juízes. Que herói.

3. JON JONES DEF. CIRYL GANE

Então lembra daquela coisa sobre como o UFC 285 teve candidatos consecutivos para Finalização do Ano? Bem, faça isso consecutivamente.

Embora seja quase uma reflexão tardia daquela noite, o UFC 285 não terminou com Alexa Grasso finalizando Valentina Shevchenko. Essa luta foi apenas o co-evento principal do tão alardeado retorno de Jon Jones, que fez sua tão esperada estreia nos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane com o título vago dos pesos pesados ​​em jogo. Era para ser um confronto para sempre: “O maior lutador de todos os tempos” finalmente subindo de peso, mas saindo de uma dispensa de três anos contra o futuro da divisão de pesos pesados. Em vez disso, foi uma coroação.

O ex-campeão meio-pesado do UFC levou pouco mais de dois minutos para atravessar a jaula, derrubar Gane e acertá-lo com uma guilhotina. Foi sem dúvida a luta mais fácil de Jones no UFC e, embora a técnica em si não fosse particularmente cinematográfica, o que significava era. Jones finalmente subiu para o peso pesado e conquistou o segundo título, consolidando-se ainda mais como o maior lutador da história do MMA e, pelo menos por um tempo, fazendo o mundo do MMA esquecer Francis Ngannou.

4. LOUIS GLISMANN venceu. MELVIN VAN SUIJDAM II

Inscrição do Ano é sempre minha categoria favorita de final de ano porque é onde você pode conseguir coisas muito legais. Sim, a categoria geralmente é vencida por um resultado imensamente significativo (como os três acima) ou pela primeira vez no UFC (pense no Twister do Zumbi Coreano em 2011), mas há tantas lutas que acontecem a cada ano que o cenário regional sempre vai. entregar uma ou duas coisas que você nunca viu antes.

Caso em questão: Louis Glismann acertando uma omoplata invertida em Melvin van Suijdam II no OKTAGON 43.

Caso você não tenha visto, confira o vídeo abaixo. Acompanho MMA há 20 anos e nunca vi algo assim. Glismann meio que amarra o braço e se lança através da jaula, quase arrancando o braço de van Suijdam enquanto ele rola, e ele faz tudo isso faltando apenas alguns segundos para o final do round. Posso dizer com segurança que não houve manobra mais legal em uma jaula ou ringue de MMA este ano.

5. DAVEY CONCESSÃO DEF. RAFAEL ASSUNÇÃO

Falando em coisas legais que raramente são vistas no MMA, triângulos invertidos não crescem exatamente em árvores, principalmente nas circunstâncias em que Davey Grant conseguiu acertar um na luta contra Raphael Assunção no UFC Las Vegas.

Depois de dois primeiros rounds competitivos, Grant parecia precisar de uma finalização contra Assunção, já que o árbitro Keith Peterson tirou um ponto de Grant no round final por agarrar a cerca. Com o tempo se esgotando e a luta reiniciada em pé, Grant arriscou, bombardeando Assunção com socos e derrubando o brasileiro com um soco giratório. Enquanto Assunção tentava sobreviver até o gongo com uma queda, Grant saltou sobre um triângulo invertido e apertou para finalizar. Foi uma jogada arriscada, mas que valeu a pena, pois Grant colocou Assunção para dormir e marcou uma das melhores finalizações do ano.

Veja como foi a votação para a Finalização do Ano de 2023 do MMA Fighting.

