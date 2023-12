FKA Twigs arrastados por fãs de Taylor Swift durante a reconstituição ‘famosa’ da cama de Kanye

Taylor Swift o leal exército de fãs está atrás Galhos FKA sobre uma cena percebida – e tudo tem a ver com uma aparente reconstituição de Kanye West do videoclipe ‘Famoso’.

A artista independente postou um enorme despejo de fotos e vídeos no Instagram outro dia, recapitulando o que ela está fazendo como uma provocação de final de ano do que está por vir. São muitos clipes aleatórios dela brincando, bem como alguns trechos de seu canto/gravação, mas um vídeo na mixagem foi surpreendido por Swifties … talvez por um bom motivo.

Apresenta Twigs, o multi-instrumentista Eartheater e alguns outros amigos deles deitados em uma cama, com todos parecendo que estão dormindo. O ângulo da câmera é tirado de cima e percorre todo mundo da esquerda para a direita… e no final, eles quebram o personagem/rem.

FKA não abordou explicitamente o clipe da cama – simplesmente escreveu: “este ano tenho feito meu álbum em táxis em Berlim, cabanas em Big Sur, cavernas em Ibiza, estradas em Hackney, escrevi letras em lagos em Praga e nos banheiros das raves com uma esferográfica nas costas da mão.”

Infelizmente para Twigs, os Swifites se ofenderam com isso… pois eles parecem sentir que isso é uma zombaria do tratamento visual de Ye – que apresentava um falso Taylor nu ao lado do falso Ye/Kim.