Florence Pugh é atingida no olho por um objeto voador na apresentação de Dune: Parte Dois

Florence Pugh faz parte do elenco de Dune: Part Two, de Denise Villeneuve, junto com Timothe Chalamet, Austin Butler e Zendaya, e no domingo, ela foi vítima de fãs desrespeitosos quando eles jogaram um objeto no palco e bateram em seu rosto.

O que se tornou uma tendência infeliz entre os músicos performáticos, agora se estende às apresentações de filmes, especificamente no Brasil onde o elenco completo da obra-prima de Denise Villeneuve compareceu ao Duna: Parte Dois painel no Comic-Con capítulo de Sao Paulo.

Florence Pugh é atingida no rosto por um objeto em São Paulo

Vir aqui – o poder nesta sala – é por causa daquele primeiro filme, e sentíamos isso quando íamos ao set todos os dias. Então é muito, muito especial estar aqui com o segundo Florence Pugh

O incidente aconteceu quando Miss Flo se juntou a seus colegas Timothe Chalamet, Austin Butler e Zendaya e posaram para uma foto depois de terem falado longamente sobre o filme.

O pior é que Pugh tinha acabado de fazer uma declaração sobre o quão animada ela estava por ter participado do filme e a grande experiência que foi visitar o país.

Pugh levou um tapa no rosto depois de dizer “Eu me diverti muito chegando e andando com essas pessoas, muito menos trabalhando com elas“, disse ela.” Vir aqui – o poder nesta sala – é por causa daquele primeiro filme, e sentíamos isso quando íamos ao set todos os dias. Então é muito, muito especial estar aqui com o segundo.”

Não demorou muito para que o vídeo se espalhasse por todas as redes sociais, muitos viram como Pugh foi atingido no rosto enquanto expressava surpresa e pegando o objeto.

Neste momento o responsável pelo ataque não foi reveladoporém, a identidade poderá ser revelada em breve, pois esses tipos de eventos contam com muita vigilância e muitos fãs tiravam fotos com seus celulares.