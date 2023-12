Floyd Mayweather recebe prêmio de ‘Campeão de Israel’ pelo trabalho após ataque do Hamas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Floyd Mayweather fez um grande esforço para ajudar Israel após os ataques terroristas de 7 de Outubro perpetrados pelo Hamas… e pelos seus esforços extraordinários, a lenda dos 50-0 foi homenageada!

Mayweather e as mais de 600 pessoas presentes, incluindo estrelas como Emmanuelle Chriqui dar Montana Tuckertambém arrecadou mais de US$ 4 milhões para Israel.

Mayweather esteve no lotado Faena Forum no sul da Flórida na noite de terça-feira, onde foi agraciado com o prêmio “Campeão de Israel” de amigos. Jonas Rechnitz dar James McNair … reconhecendo as enormes contribuições da lenda para os israelenses.

Lembre-se, TBE enviou seu Jato particular Air Mayweather, pilotado por seus pilotos, para Tel Aviv com mais de 5.000 libras. de suprimentos para civis e militares (ele até pulou em um Video chamada e conversei com uma unidade de forças especiais que recebeu parte do equipamento).

Floyd também participou de um comício pró-Israel em Los Angeles, onde marchou com milhares de outros apoiadores… e até vendeu chapéus TMT personalizados online, com os lucros destinados à caridade.

Além de celebrar Floyd por tudo o que ele fez, o evento de terça-feira também teve como objetivo arrecadar dinheiro para Magen David Adomuma organização afiliada à Cruz Vermelha em Israel.

(Dê uma olhada no lindo colete deslumbrante de cristal Swarovski que MDA deu a Floyd.)

O evento, produzido por Israel Schachter da Charity Bids, contou com um leilão ao vivo… e Mayweather estava entre os que ofereceram experiências únicas, que arrecadaram muito dinheiro.

Entre os pacotes incríveis, Floyd ofereceu um ingresso na quadra para sentar com ele em um jogo do Miami Heat. Ele também leiloou dois ingressos para sua revanche contra John Gotti III.



Como parte do prêmio Champion, os organizadores do evento exibiram um vídeo tributo ao Floyd, com participação do diretor Magen David Adom. Eli Bine rei da vida noturna de Miami David Grutman … que resumiu o trabalho de Mayweather com a organização.