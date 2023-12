Fluminense de Marcelo aguarda Manchester City de Guardiola na final do Mundial de Clubes

Fluminense saiu vitorioso na primeira semifinal do Copa do Mundo de Clubes de 2023abrindo caminho para Marcelo’A busca pelo quinto título da Copa do Mundo de Clubes no próximo confronto, potencialmente contra Pep Guardiola Cidade de Manchester.

O momento decisivo da semifinal veio com um gol de pênalti de Áriasapós uma brilhante peça de Marcelo. Apesar de Al-Ahly’s pressionando tardiamente, seus esforços foram recebidos com Kennedy gol aos 90 minutos, selando Fluminense’s triunfo por 2 a 0.

A partida se desenrolou de maneira inesperada, pois Al-Ahly inicialmente dominou a posse de bola, embora sem traduzi-la em resultados tangíveis. A dinâmica mudou quando Fluminense assumiu o controle, mostrando sua capacidade ofensiva, com destaque para acertar duas vezes na trave no primeiro tempo.

Diniz’s abordagem tática, deixando apenas um homem com a bola durante os escanteios, saiu pela culatra quando Al-Ahly aproveitou a incapacidade de recuperar a posse de bola após um escanteio, lançando vários contra-ataques.

Ganso canto baixo apresentou uma oportunidade para Áriasque mais uma vez conheceu a carpintaria. Fábio, goleiro do Al-Ahlydemonstrou habilidades excepcionais ao negar um cabeceamento à queima-roupa de Kahrabagarantindo a última chance significativa do primeiro tempo.

Quando o Fluminense conhecerá o adversário na final?

Na segunda metade, Fluminense manteve o domínio na posse de bola, enquanto Al-Ahly continuou a representar ameaças no balcão, com Kahraba orquestrando seus ataques.

À medida que a fadiga se instalou, a liderança veterana tornou-se fundamental e Marcelocom cinco Liga dos Campeões títulos e quatro Copas do Mundo de Clubes em seu nome, inclinou a balança ao empatar um pênalti convertido por Arias.

Fluminense resistiu à tempestade como Al-Ahly tentou forçar a prorrogação, mas acabou falhando. Kennedy, entrando no jogo no segundo tempo, garantiu a vitória com um gol decisivo após Koller lado não conseguiu limpar a bola.

Com este triunfo, Diniz’s Seleção avança para a final do Mundial de Clubesdeixando a intrigante questão de um potencial conflito contra Manchester City de Guardiola a ser respondida no próximo jogo contra o Urawa Reds, na terça-feira.