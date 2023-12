Fluminense x Manchester City (22/12/23): onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta sexta-feira (22), Fluminense e Manchester City (ING) se enfrentarão na decisão do Mundial de Clubes da FIFA. Vale destacar que, como ambos conquistaram os títulos continentais de forma inédita, esta é a primeira participação de ambos os times na competição.

No caso do City, o título da UEFA Champions League veio em maio, em uma final diante da Internazionale (ITA). A equipe comandada por Pep Guardiola chega com a missão de conquistar o único troféu que ainda lhe falta. No entanto, não terá Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Doku para encarar o Flu.

Dito isso, o Tricolor das Laranjeiras chega com a missão de vencer o melhor time do mundo. Após derrotar o Boca Juniors (ARG) no último dia 04 de novembro, o Nense chega leve para a decisão, sem contar com nenhum desfalque. A tendência é que Diniz mantenha o time que eliminou o Al-Ahly, do Egito, na semifinal.

Horário, local e onde assistir ao vivo

Local: Estádio King Abdulla Sports City, na Arábia Saudita.

Onde assistir: ao vivo na Globo, Cazé TV e Fifa+.

Horário: 15h (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Fluminense e City



Você também pode gostar:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic e Bernardo Silva; Phil Foden, Julián Álvarez e Jack Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!