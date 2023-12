‘Foda-se esse árbitro’: profissionais reagem à horrível paralisação tardia em Jalin Turner x Bobby Green no UFC Austin

Jalin Turner venceu sua luta contra Bobby Green de forma estrondosa no UFC Austin.

E então ele continuou ganhando. E continuou vencendo.

Turner finalmente saiu com um nocaute no primeiro round sobre Green em seu retorno à forma na noite de sábado, no entanto, foi a paralisação terrivelmente tardia do árbitro Kerry Hatley que chamou mais atenção após a luta co-headlining, deixando muitos lutadores pedindo responsabilidade pela luta de Hatley. perigoso manejo incorreto da situação. Confira abaixo a reação do mundo do MMA à vitória de Turner e à desconcertante tomada de decisão de Hatley.

Uma das piores paralisações da história do mma, como wtf, estava acontecendo. De barriga para cima levando socos e ainda não é suficiente. Louco ! -Daniel Cormier (@dc_mma) 3 de dezembro de 2023

PORRA BRUTAL. Em nenhum momento ele foi capaz de se defender disso de forma inteligente. O árbitro deveria ter parado depois de um ou dois tiros no chão, no máximo… https://t.co/ztpiws2Ccd -Chase Hooper (@chase_hooper) 3 de dezembro de 2023

A comissão de MMA do Jeeezus Texas só precisa demitir todo mundo e começar do zero -Jeff Molina (@jmolina_125) 3 de dezembro de 2023

Aquele homem louco. Nunca fiquei bravo com um árbitro antes. Alguém poderia morrer de uma merda dessas. Que merda – Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 3 de dezembro de 2023