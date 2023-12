Foi DEMITIDO? Veja como SACAR FGTS sem sair de casa

Quando uma trajetória laboral chega ao término, independentemente se por demissão involuntária, acordo rescisório ou finalização de vínculo com prazo específico, emerge o direito a sacar FGTS. Entretanto, para realizar essa operação de modo eficiente, é vital entender os trâmites e limites temporais associados.

No presente artigo, aprofundaremos nesse tópico, elucidando o guia para sacar FGTS em casos de rescisão laboral. E saiba que isso pode ser feito de casa, com comodidade e praticidade.

Contextos que autorizam sacar FGTS por rescisão (sem justa causa)

O acesso aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em situações de término contratual se evidencia em variadas circunstâncias. Elas se espelham, por consequência, com determinadas interações empregatícias. Para maior clareza, examinemos essas situações com mais detalhamento:

Desligamento sem a dita justa causa

Quando o empregador opta por finalizar o vínculo empregatício sem apresentar motivo legalmente aceitável para a demissão. Assim, o empregado detém o direito de retirar os fundos correspondentes ao período laborado.

Consenso de finalização contratual (acordo)

Em determinadas situações, colaborador e empregador podem estabelecer um consenso para encerrar a relação trabalhista. Tal entendimento envolve a concordância conjunta sobre as cláusulas e condições da rescisão, viabilizando ao trabalhador a sacar FGTS.

Conclusão de vínculo por tempo predeterminado



Em contratos com data de conclusão prevista, ao alcançar tal data, o trabalhador conquista o direito de sacar FGTS. A conclusão do vínculo laboral com prazo definido configura um cenário propício para acessar os recursos acumulados ao longo do serviço prestado.

É imperativo destacar que, para aproveitar a retirada do FGTS nestas condições, o trabalhador não deve ter escolhido a alternativa de retirada no aniversário. Optando por essa modalidade, a retirada será limitada ao montante da penalidade rescisória, que não é pertinente em contratos com período preestabelecido.

Dessa forma, sacar FGTS em cenários de rescisão contratual é um direito conferido ao empregado. A ele confere uma reserva monetária que pode ser crucial durante mudanças na carreira.

Tutorial para sacar FGTS online por demissão sem justa

Se você se situa nos contextos que habilitam a retirada por rescisão sem justa causa, efetuar esse procedimento de maneira prática e remota é uma tarefa descomplicada. Veja o tutorial abaixo:

Inicie o App FGTS

Faça o download e inicialize o aplicativo FGTS (disponível na Google Play ou Apple Store). Insira seus dados pessoais e senha.

Acesse “Minhas Retiradas”

Dentro do app, selecione “Minhas Retiradas”, realçada em tonalidade laranja para facilitação.

Registre sua conta financeira

Dirija-se à categoria “Minha Conta Bancária” e escolha “Inserir Dados Bancários”.

Forneça os detalhes financeiros

Complete os campos requeridos, incluindo uma conta sob seu nome e número, além da agência correspondente. Valide todas as informações.

Espere a transação

Uma vez que o saldo e possíveis penalidades estejam disponíveis, a transferência será executada automaticamente em um prazo de até cinco dias úteis.

Prazo para realizar a retirada do fgts por rescisão sem justa causa

O prazo estipulado para concretizar o direito a sacar FGTS após a finalização do contrato laboral é de trinta dias. Esse período é contabilizado a partir da entrega das guias de seguro-desemprego ao profissional.

Contudo, caso o período seja desrespeitado, não há razões para alarde. É apenas necessário requerer que o empregador emita um novo código de retirada e, em seguida, efetuar a operação.

Facilitando a transição de carreira

Compreender o procedimento de sacar FGTS por rescisão sem justa causa e seguir as orientações descritas garante o recebimento oportuno dos valores pertinentes ao empregado. Contudo, também simplifica uma fase profissional que, por sua natureza, pode ser complexa. Portanto, certifique-se de estar ciente de seus direitos e trâmites para assegurar uma operação eficiente e livre de complicações.