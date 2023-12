Folha de pagamento baixa? Sem problemas: Pacers jogará pela Copa da NBA, apesar de apresentar a menor folha de pagamento da liga

Tele Pacers de Indiana perturbar o Milwaukee Bucks na noite de quinta-feira, usando uma recuperação do quarto período para vencer por 128-119 e seguir para a partida inaugural Torneio da temporada da NBA final. Talvez mais impressionante, o Marcapassos fez isso com apenas dois jogadores ganhando mais de US$ 20 milhões por ano – uma raridade na NBA de hoje.

Na verdade, com pouco mais de US$ 128 milhões em compromissos salariais nesta temporada, os Pacers têm a menor folha de pagamento dos 30 times da NBA. Mas em um torneio curto, Indiana juntou tudo e tem a chance de ganhar um troféu pela primeira vez na história da franquia na noite de sábado.

Quem tem o salário mais alto no Pacers?

IndianaO jogador mais bem pago de pode não ser quem você pensa que é. Isso seria um guarda versátil Bruce Browncujo salário nesta temporada – o primeiro de um contrato de dois anos com opção para 2024/25 – é de US$ 22 milhões.

Mas na próxima temporada, armador Tyrese Haliburton assumirá como o Marcapassos‘jogador mais bem pago. Seu salário em 2024 disparará para mais de US$ 35 milhõespois será o primeiro ano de uma extensão máxima de contrato de cinco anos assinada em julho.

As indicações até agora são de que Haliburton valerá muito a pena o investimento. O jogador de 23 anos marcou 27 pontos e 15 assistências – sem nenhuma virada – para liderar o passado do Pacers Giannis Antetokounmpo e o estrelado Dinheiro na semifinal de quinta-feira às Arena T-Mobile.

Carlisle: As pessoas estão descobrindo sobre os Pacers

Indiana representa um dos NBAmercados menores e historicamente tem lutado para atrair estrelas na agência gratuita. Embora jogadores como Paulo Jorge, Danny Grangere membro do Hall da Fama Reggie Miller jogaram pela franquia, o Marcapassos elaborou e desenvolveu todos os três.

No entanto, Haliburton chegou através de uma troca com Sacramento e foi seduzido a assinar uma lucrativa extensão de longo prazo. Miles Turner – o outro jogador de US$ 20 milhões por ano dos Pacers – jogou toda a sua carreira de nove anos com a franquia, apesar dos rumores comerciais quase anuais. É dado ao treinador principal Rick Carlisle uma plataforma para apresentar seu grupo a um público mais amplo – e no sábado, o Copa da NBA poderia ser sua rica recompensa.

“Conquistamos três jogos adicionais na TV nacional, então as pessoas vão descobrir sobre os Pacers“, Carlisle disse aos repórteres após o jogo de quinta-feira.