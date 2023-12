Forbes apresenta Saul ‘Canelo’ Alvarez impressionante sucesso financeiro em 2023

Afaz parte do 30 abaixo dos 30 da Forbesrei mexicano dos médios Saul ‘Canelo’ Álvarez foi destaque pela publicação em seu próprio artigo. Embora ele já tenha 33 anos, não há dúvida Álvarez ainda está entre os atletas de maior sucesso do mundo. Eles criaram um perfil dos muitos negócios que ele possui e falaram sobre a fortuna de US$ 275 milhões que acumulou ao longo de sua carreira. Ele foi capa da publicação de 2023 e fez sucesso entre seus pares. Cada boxeador do mundo sabe que lutar contra ‘Canelo’ mudará instantaneamente suas vidas e o nativo de Jalisco sabe disso.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Embora sempre tenha sido criticado por muitos detratores de diversas entidades ao longo dos anos, Alvarez continua vencendo sem suar a camisa. Em 2024, o rei dos médios já parece que vai pegar o que fez em 2023 e multiplicar por dez. Aqui está o que a Forbes escreveu sobre ele em um de seus tweets mais recentes: “Tendo acumulado uma fortuna de US$ 275 milhões como um dos melhores boxeadores peso por peso do mundo, o campeão mexicano de 33 anos está mais uma vez superando seu peso enquanto ele constrói um império fora do ringue.”

‘Canelo’ vai se aposentar em breve?

O nível de sucesso que alcançou em 2023 é um sinal de que a permanência neste patamar pode não se prolongar por muito mais tempo. Embora já tenha declarado que continuará lutando por mais alguns anos, é evidente que a idade acabará por levar a melhor sobre ele. No entanto, hoje em dia, 33 anos significam que os atletas podem estender suas carreiras até quase 40. Outros grandes nomes de todos os tempos em vários esportes, como Leo Messi, LeBron James ou Cristiano Ronaldo, são a prova viva de que ‘Canelo’ pode continuar lutando. pelo menos uma década.