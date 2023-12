FORMA FACILITADA de emitir CARTEIRA DO IDOSO

A carteira do idoso, também referida como carteirinha do idoso, ou carteira da terceira idade, constitui-se em uma peça crucial para cidadãos com idade superior a 60 anos. Especialmente se aspirarem as vantagens no transporte intermunicipal sem custos e abatimentos tarifários.

Subordinada à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e ratificada pelo Estatuto do Idoso, a carteira do idoso figura como instrumento relevante para muitos cidadãos no território brasileiro. É imprescindível compreender mais sobre a legitimidade deste documento, seus locais de aplicação e procedimentos para a sua obtenção, seja por meio digital ou em atendimento físico.

Quem está habilitado a requisitar e o procedimento para obter a carteira do idoso

Como anteriormente mencionado, todos os indivíduos acima dos 60 anos, que recebem até R$ 2.680,00 têm o privilégio de pleitear a carteira do idoso. Para efetuar o pedido, é imperativo estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico).

Na ausência de cadastro, é viável estabelecer comunicação com o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo, para registrar os dados necessários. De acordo com a administração pública, a carteira do idoso serve como um dos modos de verificar a renda.

Além do mais, é importante para acessar o benefício de deslocamento interestadual gratuito (duas vagas por veículo) ou uma dedução mínima de 50% sobre a tarifa. Assim, em ocasiões que requeiram a isenção de pagamentos em trajetos, é crucial possuir uma cópia física ou digital da carteira.

Período de validade e aplicação

A carteira da terceira idade tem sua vigência fixada em dois anos. Durante esse intervalo, os titulares podem aproveitar dos privilégios, especialmente em deslocamentos intermunicipais.

Ao se dirigir ao balcão da organização de transporte, o idoso tem a prerrogativa de requerer sua passagem sem custos. Contudo, é preciso lembrar que, para cada trajeto, apenas dois lugares são ofertados gratuitamente.



Você também pode gostar:

Caso exista uma demanda superior de passageiros, a empresa é obrigada a fornecer bilhetes com descontos. Adicionalmente, a carteira do idoso também pode gerar vantagens em voos, sendo vital que o beneficiário carregue uma cópia impressa ou digital da carteira consigo. A confirmação da autenticidade é efetuada por intermédio do código QR inserido no certificado.

Procedimento para emitir a carteira do idoso pela web

A emissão pela web é um trâmite descomplicado. A seguir, são listados os passos a seguir:

Acesse o portal – Navegue até o site oficial ;

; Opte pela ação desejada: Clique na alternativa “Solicitar Carteira”;

Efetue o login no cadastro digital: Entre com seus dados ou realize o cadastro, se necessário;

Realize a solicitação do documento: Após o login, selecione a opção de gerar o certificado;

Imprima ou guarde: Posteriormente à emissão, a carteira pode ser impressa ou armazenada no dispositivo eletrônico.

É relevante destacar que, conforme as diretrizes governamentais, exibir a carteira (para quem tem condições de demonstrar renda) não constitui o único método para obter a gratuidade ou redução em tarifas. Contudo, facilita o processo.

Pontos cruciais ao utilizar o benefício

Existem determinações essenciais que para seguir após a obtenção da carteira do idoso.

Compra da passagem

Dirija-se ao balcão da companhia de transporte pessoalmente;

Exponha a carteira do idoso, seja ela física ou digital, juntamente com um documento de identidade com fotografia.

· Reserva de poltronas

As empresas são compelidas a reservar duas poltronas para idosos em ônibus convencionais;

Ônibus executivos e categorias similares não estão contemplados na garantia de assentos.

Precedência na aquisição

O tempo mínimo para efetuar a compra da passagem oscila entre três e doze horas antecedentes ao horário de saída;

Caso o idoso não compareça nesse período, a empresa tem autorização para comercializar os assentos designados.

Validade do bilhete

O bilhete é eficaz exclusivamente para a data e hora especificadas;

Se o idoso perder o veículo de partida, ele pode adquirir um novo bilhete, mantendo válido o retorno, desde que obedeça data e hora.

Alterações e disponibilidade

Alterações estão subordinadas à capacidade de poltronas reservadas;

Se a quota estiver completa, o idoso pagará a tarifa padrão.

Assentos designados

As poltronas destinadas aos idosos estão localizadas na primeira fila do veículo;

São de uso pessoal e a ocupação não tem como ser por terceiros.

Procedimento de embarque

Ao embarcar, apresente o bilhete e um documento de identificação com imagem;

com imagem; O benefício é restrito a ônibus convencionais, excluindo categorias como executivos e similares.

Denúncia de infringimentos