Formato dos playoffs do futebol universitário 2024: Qual é o novo formato para a próxima temporada?

CA mudança está no horizonte para os fãs de futebol universitário, já que o College Football Playoff (CFP) passa por uma grande transformação para o 2024 temporada.

A partir da próxima temporada a chave dos playoffs será ampliada de quatro times para 12introduzindo uma nova era de emoção e oportunidades para equipes de todo o país.

Como funcionará o Playoff de futebol universitário de 12 equipes?

Os playoffs agora incluirão os seis campeões da conferência com melhor classificação, determinados pelo Classificações CFPjunto com os próximos seis programas com melhor classificação.

O quatro principais campeões da conferência ganhará a cobiçada despedida nas quartas de final, injetando uma nova camada de estratégia e expectativa na pós-temporada.

No novo formato, o time com classificação inferior escolherá o local anfitrião durante a primeira rodada dos playoffs, e os jogos das quartas de final consistirão em jogos bowl.

Para as semifinais, as taças serão disputadas de forma rotativa, enquanto o campeonato nacional ainda acontecerá em local neutro.

O formato de playoff expandido, concebido com cada Liga Power 5 em mente, agora encontra a paisagem em mudança do Pac-12.

A exigência atual de seis conferências representadas pode ser reavaliada, levantando questões sobre o destino das eliminatórias automáticas e a inclusão de propostas gerais.

À medida que os playoffs se expandem, as equipes têm novas oportunidades de garantir uma vaga, evitando potencialmente a dor de ficar de fora, como vivido pelo Florida State nas temporadas anteriores.