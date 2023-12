Fortlev CONTRATA mais de 40 pessoas pelo país; Se inscreva!

A Fortlev, empresa que é a maior produtora de soluções em armazenamento de água do Brasil e atualmente líder em seu segmento no mercado brasileiro, está com ótimas vagas abertas. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, confira a lista de possibilidades disponíveis:

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista de Processos – Serra – ES – Efetivo;

Analista de Projetos de TI – Serra – ES – Efetivo;

Analista De Sistemas – Serra – Efetivo;

Assistente Administrativo – PCD – Serra – ES – Efetivo;

Assistente de Logística – Serra – ES – Efetivo;

Auxiliar de Armazém – Anápolis – GO – Efetivo;

Auxiliar de Armazém – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Anápolis – GO – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Serra – ES – Efetivo;

Eletricista De Manutenção – Camaçari – BA – Efetivo;

Eletromecânico – Manaus – AM – Efetivo;

Estagiário (A) – Desempenho Comercial – Serra – ES – Estágio;

Gerente De Mercado – Foco em Construtoras – Serra – ES – Efetivo;

Inspetor (a) de Qualidade – Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Anápolis – GO -Aprendiz;

Operador de Empilhadeira – Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Manaus – AM – Efetivo;

Recuperador de Crédito -Serra – ES – Efetivo;

Representante Comercial – Goiás e Paraná – Autônomo;

Supervisor (a) de Mercado – Cuiabá – MT – Efetivo;

Supervisor (a) de Mercado – Presidente Prudente – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Elétrica – Serra – ES – Efetivo.

Mais sobre a Fortlev

Contando mais sobre a Fortlev, podemos frisar que, com atuação em todo o território nacional e até em outros países, carrega em sua trajetória o pioneirismo na utilização de matérias-primas, como o polietileno, na fabricação e no desenvolvimento de produtos exclusivos.

Com uma das maiores capacidades produtivas mundiais, possui oito modernas unidades fabris – no município de Serra (ES), em Itatiba (SP), Anápolis (GO), Manaus (AM), em Araquari (SC), duas unidades no polo petroquímico de Camaçari (BA) e em Cabo de Santo Agostinho (PE) – que juntas somam mais de 1.400 empregados e capacidade de produção de milhares de toneladas de peças por mês, como caixas d’água, tanques, cisternas, estações de tratamento de esgoto domiciliar, tubos e conexões, entre outros.

Confira alguns benefícios

Vale alimentação;

Kit natalino;

Participação anual nos resultados (PPR);

Plano de saúde e assistência odontológica para você e seus dependentes;

Assistência psicossocial;

Convênio com o Gympass;

Convênio Farmácia;

Dentre outros.

Como efetivar a sua candidatura?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

