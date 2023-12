Fortnite Winter Festival 2023: quando começa, que horas e como obter skins grátis

Fortnite está de volta com um novo evento no jogo, desta vez com tema de inverno, para celebrar a época festiva. O novo ‘Festival de Inverno’ de Fortnite estará disponível a partir desta semana e com ele vem todo um novo lote de conteúdo para os jogadores colocarem as mãos.

Como visto em anos anteriores, o Festival de Inverno trará novos conteúdos para Fortnite fãs para aproveitar durante o período de Natal, pois não haverá novas atualizações durante as férias.

5ª temporada de Fortnite com duas novas skins, Solid Snake e Peter GriffinRoberto Ortega

Ainda não se sabe se o Festival de Inverno terá algum efeito nos três novos modos introduzidos durante Capítulo 5, Temporada 1: Festival Fortnite, Rocket Racing e Lego Fortniteembora fosse lógico pensar que introduziriam pequenas alterações no mapa para incluir a atualização de Natal.

Quando começa o Fortnite Winter Festival e a que horas?

A hora de início do novo Fortnite o evento está supostamente agendado para 13h CET / 06h PT na quinta-feira, 14 de dezembro.

Este cronograma ainda não foi confirmado pela Epic Games, desenvolvedora do Fortnite. Mas tomando como referência os últimos acontecimentos, a expectativa é que a empresa lance a atualização neste momento.

Além disso, Festival de Inverno de Fortnite espera-se que o evento esteja disponível até o início de janeiro, quando terminam as férias de inverno da Epic Games em toda a empresa.

Skins grátis para festivais de inverno | Jogos épicos

Com isso em mente, os jogadores podem esperar que o Winterfest termine por volta de quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, o que lhes daria um período estimado de três semanas para desbloquear os novos itens do evento.

Como obter skins grátis

O evento deste ano oferece dois tipos diferentes de skins: Winterfest Bushranger e Holiday Boxy, bem como uma seleção de Back Blings e Gliders.

Ao contrário dos outros anos, estes presentes não serão entregues na ‘Cabana de Presentes’. Em vez disso, essas skins e o restante dos itens gratuitos do evento podem ser desbloqueados por meio de uma série de missões diárias que serão adicionadas ao jogo.