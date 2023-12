Fortuna de Al Michaels: Qual é o seu salário como narrador da NFL?

Ccom quase 55 anos de carreira, Al Michaels já é uma instituição no jornalismo esportivo americano. Seja ligando NBA, NFLou Liga principal jogos, Michaels tem sido presença constante na TV esportiva e seu patrimônio está alinhado com sua história profissional.

Michaels’ O primeiro trabalho na televisão, porém, foi totalmente afastado do meio esportivo. Em 1964, Michaels começou a trabalhar como coordenador de talentos para Chuck Barry Produções “O programa de namoro.”

Em 1968, ele teve um breve emprego em relações públicas para o Los Angeles Lakers e depois mudou-se para Havaíonde se tornou o locutor passo a passo do Ilhéus do Havaí time de baseball.

Com mais de cinco décadas de trabalho contínuo e contratos lucrativos com as maiores redes de televisão, Al Michaels’ o patrimônio líquido está próximo US$ 40 milhões.

Quanto Al Michaels ganha por jogo?

Em 1974, Michaels assinou um contrato com abconde passou mais de 30 anos ligando para as principais ligas esportivas americanas, embora fosse mais conhecido por seu trabalho no Futebol de segunda à noite da NFL jogos.

Em 2006, Michaels finalmente saiu abc juntar-se NBConde se destacou por suas narrações do Super Bowlo jogos Olímpicose grandes cartões de boxe. Relatórios indicam que Michaels’ contrato com NBC era US$ 8 milhões anualmente.

Em 2022, o apresentador também saiu NBC, agora para dar o salto para o mundo do streaming depois de assinar um contrato de três anos, US$ 33 milhões contrato com Amazonas para narrar Quinta à noite futebol. Embora outros relatórios indiquem que seu salário seria US$ 1 milhão por jogo.

Adicionalmente, Michaels reteve o direito de convocar alguns jogos com NBC sob o rótulo de “emérito”.

Sua misteriosa ausência nos playoffs de 2023

Apesar de sua carreira premiada e de sua narrativa memorável, uma mancha recentemente manchada Michaels’ registro. Semana passada, NBC anunciou suas tripulações para convocar o 2023 NFL pós-temporada, com o narrador veterano notavelmente ausente.

A grande mídia sugere que a relação entre NBC e Michaels já estava tenso há algum tempo, por isso a emissora decidiu rejeitá-lo para a pós-temporada que começa em janeiro.

No entanto, uma teoria mais maluca está circulando nas redes sociais que conecta um breve comentário de Michaels sobre Taylor Swift presença em NFL estádios para apoiar o namorado, Chefes de Kansas CityTravis Kelce.

“Nossa equipe falou sobre isso esta manhã. Você não pode fazer um show secundário.” Michaels disse de Rápido em entrevista à Sports Illustrated. O comentário despertou a raiva do “Swifties”, e há quem considere que isso lhe rendeu o exílio da pós-temporada.

Verdade ou não, a verdade é que Al Michaels’ voz e experiência farão falta na fase mais emocionante do futebol profissional.