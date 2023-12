Fortuna de Andy Reid: Quanto ele ganha como treinador do Kansas City Chiefs?

Andy Reid, o experiente treinador de futebol americano, possui um patrimônio líquido de US$ 35 milhõesuma prova de sua ilustre carreira na NFL.

A maior parte de sua riqueza vem de suas funções de treinador em times proeminentes como o Philadelphia Eagles e de sua posição atual como treinador principal do Kansas City Chiefs.

Entre a elite técnica do NFLAndy Reid garantiu uma posição notável com um salário que chama a atenção.

De acordo com Esportes ilustrados, Reid’s ganhos anuais como treinador principal do Chefes de Kansas City equivale a um impressionante US$ 12 milhões.

Esta receita substancial é o resultado de uma extensão de contrato assinada em 2020projetando que Reid acumularia uma impressionante US$ 60 milhões pela celebração do seu contrato em 2026.

Andy Reid jornada de coaching começou em 1992 quando ele se juntou ao NFL como assistente técnico do Green Bay Packers.

Ao longo dos anos, Reid’s destreza tornou-se evidente, culminando em um papel fundamental como assistente de linha ofensiva e treinador de tight ends em 1995 e contribuindo para o Empacotadores Vitória do Super Bowl XXXI em 1996.

Em 1999, Reid embarcou em um novo capítulo como técnico do Philadelphia Eagles, desafiando os céticos que duvidavam de suas credenciais devido à sua falta de experiência como coordenador.

Reid’s O impacto foi imediato e substancial, marcando o início de uma era de sucesso para o Águias.

Em 2013, Reid abraçou um novo desafio ao aceitar um contrato de cinco anos para se tornar o treinador principal do Chefes de Kansas City.

Após duas prorrogações de contrato com o Chefes, Andy Reid dirigiu Cidade de Kansas em direção às três Super Bowl aparições, garantindo a vitória em duas.

Quem é o treinador mais bem pago da NFL?

Embora Andy Reid seja um dos principais treinadores da liga, é intrigante notar que ele não reivindica um lugar entre os cinco treinadores mais bem pagos do mundo. 2023.

Aqui está a lista dos mais bem pagos NFL treinadores principais: