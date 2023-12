Fortuna de Dick Van Dyke: Quanto dinheiro ele ainda ganha com seus filmes?

Dick Van Dyne é cantor, ator, comediante, produtor de televisão, dançarino, produtor de cinema, locutor de rádio, escritor e roteirista que participou de alguns dos filmes mais famosos da década de 1960. Talvez o papel mais famoso que desempenhou tenha sido no filme ‘Mary Poppins’ de 1964, estrelado por Julie Andrews. Van Dyke também desempenhou papéis principais em ‘Bye Bye Birie’, de 1963, e em ‘Chitty Chitty Bang Bang’, de 1968. Embora seu status de estrela de cinema só tenha surgido naquela década, ele começou sua carreira no entretenimento como dançarino profissional. Na cena da Broadway, Van Dyk estreou no cinema em 1949 e se tornou um ator de comédia familiar estrelando muitos filmes lendários.

Quanto vale Dick Van Dyke?

Ao longo dos anos, Van Dyke obteve fama e riqueza com seus filmes, mas também obteve grande prestígio. Seu papel no filme ‘Mary Poppins’ lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Além de seu sucesso no cinema, Van Dyke também teve uma carreira frutífera na televisão. Em 1961, ele estrelou a sitcom ‘The Dick Van Dyke Show’, que durou até 1966. Durante esse período, o show foi um sucesso comercial e de crítica. Van Dyke também ganhou vários prêmios, incluindo cinco prêmios Emmy. Entre 1971 e 1974, Van Dyke estrelou ‘The New Dick Van Dyke Show’ e Diagnosis Murder.

Em termos de prêmios, já mencionamos o Emmy, mas ele também foi incluído no Hall da Fama da Televisão em 1996. Ele também recebeu a Medalha Nacional de Artes em 2007, e eles lhe concederam o Kennedy Center Honor em 2004. Fama, prestígio , e o sucesso fez com que Van Dyke acumulasse uma fortuna ao longo dos anos. Hoje, ele tem um patrimônio líquido estimado em US$ 50 milhões aos 97 anos.