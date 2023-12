Fortuna de Nadal: Quanto dinheiro ele ganhou com torneios?

RO aperto de Nadal venceu 22 Grand Slams até agora, enquanto suas 81 vitórias consecutivas em uma única superfície lhe renderam o apelido de “O rei do barro“. Nadal é sem dúvida um dos tenistas mais talentosos de sua geração, superando Djokovic e Federer.

Nadal venceu recentemente o Prêmio de Esportividade e cinco prêmios ATP de Jogador do Ano ao mesmo tempo que foi nomeado Campeão Mundial da ITF cinco vezes e ganhou o Laureus World Sportsman of the Year duas vezes.

Carlos Alcaraz revela os métodos extremos de treinamento de Ferrero que o tornam um campeãoParker Johnson

Os ganhos da carreira de Nadal, incluindo patrocínios, fizeram com que ele acumulasse incríveis US$ 500 milhões

Desde os 8 anos de idade, Nadal é campeão vencendo campeonatos de tênis sub-12 e ao mesmo tempo demonstrando grande habilidade talento jogando futebol como podemos ver no vídeo abaixono entanto, ele teve que escolher um em vez do outro.

Alguns anos depois o Federação Espanhola de Tênis viu o potencial do jovem Nadal, oferecendo-lhe a oportunidade de mudar-se para Barcelona e deixar sua cidade natal, Maiorcano entanto, O pai de Nadal não queria que seu filho fosse criado em outro lugar e cobriu todos os custos de treinamento para que ele pudesse ficar na bela ilha.

Nadal iniciou sua carreira profissional no 15 anos e continuou subindo na hierarquiaconquistando o primeiro título ATP em 2003 e encontrando-se com Federador pela primeira vez, embora Nadal tenha saído vitorioso no primeiro encontro, começou uma rivalidade ao longo da carreira entre os dois competidores.

Com os talentos vêm os endossos, e Rafa tem tido um bom relacionamento com a Kia Motors que o patrocinam desde 2006. Posteriormente também foi patrocinado por Nike, Lanvin, Quely, Emporio Armani e PokerStars.

De acordo com a ATP, Nadal fez mais de US$ 134,6 milhões apenas nos torneios, no entanto, seus ganhos totais, incluindo endossos, o levaram a um patrimônio líquido de mais de US$ 500 milhões.