Fortuna de Rod Stewart: Como o lendário cantor fez fortuna?

Aautor de sucessos como “Você está no meu coração” e “Você acha que sou sexy?”Rod Stewart é uma das maiores figuras não só do rock, mas da música de todos os tempos. Este sucesso no palco também se traduziu em enormes ganhos que o tornaram um dos músicos mais ricos do mundo.

Roderick David Stewart, seu nome completo, vendeu mais de 130 milhões de cópias de seus 32 álbuns de estúdio. O mais recente, “As Lágrimas de Hércules”, de 2021, vendeu 60 mil cópias e foi certificado prata no Reino Unido.

Em seu mais de Carreira de 60 anoso músico britânico completou 32 turnês, incluindo a mais recente Las Vegas residência, “Rod Stewart, os sucessos”, que se apresentou de 2011 a 2022 no Coliseu no Palácio de César.

Entre seus sucessos musicais e extensas turnês Rod Stewartpatrimônio líquido é US$ 300 milhões, de acordo com o Celebrity Net Worth, tornando-o um dos 50 músicos mais ricos do mundo. Sua fortuna está no mesmo nível de outros ícones musicais, como Robbie Williams, Shakira e Phil Collins.

Renda anual de Stewart

De acordo com várias fontes, de Stewart a renda anual aumentou estratosfericamente desde o início de sua carreira. Em 1977, de acordo com Wealthy Gorilla, os ganhos do cantor com vendas e royalties totalizaram US$ 333.000.

Em 2013, esse número subiu para US$ 7,1 milhõesno entanto, Market Realist garante que o seu rendimento em 2023 poderá atingir até US$ 35 milhões.

Rod Stewart o patrimônio líquido poderia ser muito maior se não fosse pelo caro divórcio de sua segunda esposa, Raquel Caçador. Inicialmente, Caçador estava pedindo 50% de de Stewart patrimônio líquido em 2005, data de sua separação, que foi entre US$ 120-US$ 150 milhões.

No entanto, no final, chegaram a um acordo extrajudicial por um montante não especificado, que incluía fundos para Rachel adquirir diversos imóveis e pensão alimentícia para seus filhos, Renée e Liam.

A paixão de Rod pelo setor imobiliário

Rod Stewart negócios/hobbies incluem imóveis. Sua primeira compra desse tipo por um milhão de dólares foi uma mansão em Inglaterra que adquiriu por pouco mais de US$ 1 milhão em 1986 e que vendeu em 2019 por US$ 6,15 milhões.

Outro de seus bens mais valiosos é um castelo do século XVIII chamado Casa Darrington, que ele comprou por uma quantia não revelada. Em 1995, ele comprou uma propriedade com vista para o mar em Palm Beach que custou US$ 7,2 milhões na época e cujo preço atual seria em torno de US$ 20 milhões.

Em 1991, a cantora comprou uma mansão de 20 mil metros quadrados em Beverly Hills por US$ 12,1 milhões (US$ 22 milhões em 2023 ajustados pela inflação). A propriedade foi colocada à venda em 2023 por US$ 70 milhões, foi então retirada do mercado, mas recolocada pouco depois por US$ 80 milhões.

de Stewart o legado musical é inegável e seu legado financeiro será igual. No entanto, o 78 anos O músico garantiu recentemente que não planeja se aposentar, então continuará criando música e ganhando dinheiro por muitos mais anos.