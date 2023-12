Foto de Pierce Brosnan Mammoth Terraces ressurge após citações de Yellowstone

Não havia muitos detalhes nos registros, a não ser a alegação de que ele se aprofundou um pouco demais nos Mammoth Terraces a pé no dia 1º de novembro. 1. Agora, ele deve comparecer ao tribunal no final de janeiro.

Nenhuma palavra sobre como exatamente os federais podem saber que Pierce pode ter (supostamente) estado neste local específico onde o estão acusando – mas as pistas podem estar nas redes sociais, incluindo seu próprio IG… onde ele estava documentando sua viagem a Montana no início de novembro.

Há também uma foto que foi postada em uma página de agregação popular na mesma época que supostamente mostra PB parado na área exata em que os guardas-florestais dizem que ele estava. A página IG é chamada PasseiosDeYellowstone (turistas/idiotas) e destacam as pessoas fazendo besteira enquanto navegam no parque. Aqui você vê um homem parado perto de fontes cobertas de neve.

Não está claro onde eles tiraram essa foto – mas com certeza parece Bond com base no que mais ele postou/estava vestindo naquele dia. Se for de fato ele, a evidência pode ser clara como o dia aqui.