Foto de Von Miller divulgada, estrela da NFL se entrega após acusações de agressão

ATUALIZAR : O Departamento de Polícia de Glenn Heights, Texas, disse a fontes que Por Miller entregou-se no final da tarde e foi preso na prisão DeSoto Tri-City. A estrela defensiva do Buffalo Bills pagou fiança (US$ 5.000) e acabou sendo libertada.

O GHPD divulgou uma foto de Miller no momento da reserva na noite de quinta-feira.

Foto de Vin Miller, tirada na quinta-feira, 30 de novembro de 2023.Departamento de Polícia de Glenn Heights

O suposto incidente de agressão foi relatado pela WFAA em Dallas. Ainda não está claro se as acusações terão alguma repercussão na NFL.

Como o mundo soube do mandado de prisão de Von Miller na quinta-feira

Por Millerum ator proeminente no NFL, enfrenta uma situação jurídica complexa envolvendo uma alegação de agressão. Foi emitido um mandado de prisão contra ele, relacionado a um incidente em sua casa. Dallas casa, sendo o detalhe principal que a suposta vítima está grávida. De acordo com os últimos relatórios, Miller ainda não foi levado sob custódia. Ele enfrenta uma acusação de crime de terceiro grau por agredir uma pessoa grávida.

De acordo com novos detalhes do TMZ Sports, o suposto incidente de agressão envolvendo a estrela da NFL Von Miller tem mais camadas do que o relatado inicialmente. O confronto começou por volta das 10h40 no apartamento de Miller na área de Dallas, desencadeado por uma discussão sobre planos de viagem para o fim de semana. De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ Sports, a situação se agravou quando a mulher, grávida de seis semanas, passou do quarto para o escritório, batendo a porta, o que irritou visivelmente Miller.

Von Miller: os eventos que levaram às acusações

TMZ Sports relata que Miller exigiu que a mulher saísse do apartamento. Durante sua tentativa de recolher um laptop e telefones celulares, afirmando seus direitos como coabitante, Miller supostamente se tornou violenta. Ele é acusado de empurrá-la e empurrá-la repetidamente, apesar de seus apelos e de mencionar sua gravidez. Os documentos alegam ainda que Miller a empurrou para uma cadeira e aplicou pressão brevemente em seu pescoço, causando dor, mas não impedindo a respiração.

O relatório também detalha que Miller supostamente destruiu o laptop da mulher, jogando-o e pisoteando-o. Na tentativa de recuperá-lo, ela teria sido puxada pelos cabelos por Miller, resultando em sua queda e perda de um pedaço de cabelo. O ataque teria continuado com Miller empurrando-a para um sofá e aplicando pressão em seu pescoço mais uma vez.

Quando a mulher ameaçou chamar a polícia, Miller saiu do local. Ao chegar, as autoridades observaram ferimentos visíveis nela, incluindo escoriações e hematomas nas mãos, pescoço, abdômen e bíceps.

À luz destes acontecimentos, o Búfalo Bills, A atual equipe de Miller divulgou um comunicado: “Esta manhã, fomos informados de um incidente envolvendo De milhaR. Estamos no processo de coleta de mais informações e não faremos mais comentários neste momento.” A NFL também emitiu um comunicado, observando: “Estamos cientes do assunto e entramos em contato com o clube. Não temos mais comentários neste momento.”

Os Bills estão atualmente em uma semana de folga e não têm jogos agendados para este fim de semana.

O atacante defensivo do Bills, Shaq Lawson, luta contra um torcedor dos Eagles durante o jogo

Miller tem sido uma figura proeminente na liga

Moleiro, oito vezes Pro Bowler, fez avanços significativos em sua carreira na NFL. Ele assinou um contrato de seis anos no valor de US$ 120 milhões com o Bills em 2022, após uma vitória no Super Bowl com o Rams. Suas conquistas profissionais também incluem um mandato bem-sucedido no Denver Broncosonde acumulou 123,5 sacks na carreira.

Este incidente trouxe considerável atenção para Miller, já que ele é uma figura notável na liga há muitos anos. A situação está evoluindo e mais informações são antecipadas à medida que o caso continua a evoluir.