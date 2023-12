Fotos de família de reminiscências de Natal dos Kardashians

O TMZ fez algumas pesquisas e descobriu algumas fotos de família de dezembro passado… e é incrível ver Khloé , Kourtney , Kim , Roubar , Kendall dar Kylie na juventude… posando com o Papai Noel e Kris Jenner .

Naturalmente, existem alguns looks super fofos… como suéteres combinando com renas, árvores de Natal e presentes… além de alguns pijamas de flanela tradicionais. Ah, e não se esqueça dos laços no cabelo!