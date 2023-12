Fotos inéditas da Sports Illustrated de Olivia Dunne vazaram nas redes sociais

Olivia ‘Livvy’ Dunne continua a dominar o cenário do esporte universitário, destacando-se como o maior nome em 2023, assim como em 2022.

O LSU A ginasta estrela possui uma capacidade única de cativar a internet, incendiando-a com sua presença notável. Nos últimos dois anos, Dunne colaborou com a Sports Illustrated em diversas funções e, esta semana, surgiram fotos inéditas de suas sessões com a publicação icônica, recebendo elogios dos fãs por sua beleza absoluta.

DunneA proeminência de ela se estende além do mundo dos esportes, com ela ganhando manchetes de forma consistente nos últimos meses. De vídeos não convencionais de quartos de hotel a fotos provocantes de festas de aniversário e escolhas ousadas de roupas, ela manteve um fluxo constante de atenção.

Seu conteúdo padrão nas redes sociais também é amplamente aclamado, solidificando seu status como uma sensação nas redes sociais.

Em meio à agitação, a habilidade ginástica de Dunne permanece inegável. Ela desempenhou um papel fundamental na orientação dos Tigres para o Quatro finais do torneio da NCAA ano passado.

Fotos inéditas da Sports Illustrated

Dunne colaborou com a Sports Illustrated em diversas funções nos últimos dois anos. Recentemente, surgiram fotos inéditas dessas colaborações, gerando entusiasmo e interesse.

Em agosto, DunneA vida de Annabeth deu uma reviravolta depois que ela apareceu na Sports Illustrated Swimsuit. Foi um momento simbólico, que marcou oficialmente seu status como uma das jovens atletas universitárias mais proeminentes e bem-sucedidas dos Estados Unidos.

A estrela das redes sociais participou de um ensaio fotográfico de tirar o fôlego com a famosa publicação, que mostrou seu impressionante físico de ginástica.