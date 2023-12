Foundever ABRE mais de 300 VAGAS de emprego; Se inscreva!

A Foundever, empresa que é líder global no fornecimento de soluções e serviços de gerenciamento de contato com o cliente, na área de business process outsourcing (BPO), está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos abertos:

Analista de Suporte Técnico – São Paulo – SP – Suporte Técnico;

Aprendiz Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Aprendiz Marketing – Curitiba – PR – Marketing;

Consultor (a) Técnico – Curitiba – PR – Suporte Técnico;

Agente de Atendimento Bilíngue – Curitiba – PR – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Analista de Atendimento Backoffice – Curitiba – PR – Call Center Receptivo;

Consultor (a) de Atendimento II – Curitiba – PR – SAC;

Analista de Suporte Técnico Trilíngue – São Paulo – SP – Telemarketing;

Supervisor (a) de Operação – Curitiba – PR – Telemarketing / Call Center Ativo;

Analista de Departamento Pessoal – Atendimento – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Analista de Qualidade Bilíngue – São Paulo – SP – Monitoria;

Agente de Atendimento Técnico – Fazenda Rio Grande – PR – Call Center Receptivo;

Supervisor de RH Trilíngue – Curitiba – PR – Departamento Pessoal.

Mais sobre a Foundever

Falando mais sobre a Foundever, vale a pena ressaltar que a empresa oferece uma variedade de soluções sofisticadas de gerenciamento de contato com o cliente, para empresas Fortune 1000 em todo o mundo, principalmente para segmentos como comunicações, serviços financeiros, saúde, tecnologia e indústria de transporte e lazer.

A Foundever é especialista no fornecimento de soluções de suporte, flexíveis e de alta qualidade, ao cliente de outsourcing, com ênfase no suporte técnico de entrada e de atendimento ao cliente. Com centros de gerenciamento de contato em todo o mundo, oferece serviços através de múltiplos canais de comunicação, incluindo telefone, e-mail, web, chat e mídias sociais.

Por fim, a Foundever acredita na importância das suas pessoas. Até por isso, se esforça para desenvolver os melhores benefícios e serviços para a vida profissional e pessoal dos seus colaboradores. Todos os funcionários são treinados para manter altos padrões profissionais de conduta e integridade.

O que é preciso para realizar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Foundever, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.