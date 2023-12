‘Francis KOs Wilder’: os profissionais reagem à derrota impressionante de Deontay Wilder para Joseph Parker no Day of Reckoning

Deontay Wilder vs. Anthony Joshua pode realmente estar morto.

A tão esperada superluta dos pesos pesados ​​mais uma vez pegou fogo no sábado, depois que Wilder sofreu uma derrota chocante e desequilibrada por decisão unânime nas mãos de Joseph Parker na luta co-headlining do evento Day of Reckoning em Riad, Arábia Saudita. Todos os três juízes pontuaram a disputa para o nativo da Nova Zelândia de 31 anos – 118-111, 118-110 e 120-108 – implodindo os planos propostos para uma luta Wilder x Joshua no início de 2024.

Confira a reação à impressionante derrota de Wilder abaixo, incluindo comentários de Francis Ngannou e uma chamada de seu representante Marquel Martin.

Aqui está o que eu penso. 2 acordo de luta Joshua vs Ngannou. Saudita então….África. Você ouviu aqui primeiro. #Carta. – Tempo (@Marquel_Martin) 23 de dezembro de 2023

Desempenho HORRÍVEL de Wilder. Eu não dei a ele uma única rodada. -Amanda Serrano (@Serranosisters) 23 de dezembro de 2023

Yoooo boxe pode ser chato às vezes -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 23 de dezembro de 2023

Os puristas do boxe que riram da ideia de Francis Ngannou derrotar Deontay Wilder em uma luta de boxe não estão mais rindo. pic.twitter.com/aocqpJQY1d – História do MMA hoje (@MMAHistoryToday) 23 de dezembro de 2023

ENORME chateado, Parker exclui Wilder com mais de 12 anos! -Hasim Rahman Jr. (@_HasimRahmanJr) 23 de dezembro de 2023