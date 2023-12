Francis Ngannou abre para Deontay Wilder, Anthony Joshua luta no boxe ou regras mistas: ‘Sou eu que posso ir a qualquer lugar’

Francis Ngannou ainda quer os maiores desafios disponíveis para ele, mas ele entende quando se trata de adversários em potencial como Deontay Wilder ou Anthony Joshua que terá que enfrentá-los no boxe ou ceder a regras mistas para tornar a luta justa.

Embora prefira uma revanche com o campeão de boxe peso pesado Tyson Fury mais do que qualquer outra coisa, Ngannou tem outras opções disponíveis depois de quase causar a reviravolta do século em sua estreia no boxe profissional. Apesar de perder na decisão dividida para Fury em outubro, Ngannou de repente se tornou um oponente atraente para muitos boxeadores de primeira linha, incluindo Joshua, que prometeu nocautear o ex-campeão do UFC se algum dia se enfrentassem.

“Até Tyson Fury disse a mesma coisa e Tyson Fury é melhor do que Anthony Joshua”, disse Ngannou em resposta ao falar no programa de Shannon Sharpe. Clube Shay Shay podcast. “O que me importa o que as pessoas dizem?

“Estou neste jogo há muito tempo. Eu já vi tanta coisa. Já ouvi muito o que as pessoas pretendem fazer. Há uma diferença entre querer fazer e ser capaz de fazer.”

Se Joshua quiser lutar, Ngannou não tem problemas em aceitar o desafio, embora espere que seja em uma luta de boxe, porque o medalhista de ouro olímpico de 2012 não teria esperança se eles realmente competissem entre si no MMA.

Ngannou diz que é isso que o separa dos melhores boxeadores do mundo – ele pode colocar os pés no ringue e dar-lhes tudo o que puderem, mas não há chance de alguém do boxe realmente ter uma chance realista contra ele no MMA.

“Qualquer coisa que ele quiser. Anel ou octógono”, disse Ngannou sobre Joshua. “O bom é que sou eu quem pode ir a qualquer lugar confortavelmente. Minha zona de conforto será o octógono, mas vou para o ringue e coloco eles em uma posição ruim no ringue.

“Porque eu tenho meu território [in MMA] onde eles não podem mexer comigo. Se eles vierem, precisarão de algo como algum favor, como, ‘Vou te dar isso, vamos nos divertir’. Eu tenho que dar algo a ele. Mas quando entramos no ringue, eles não me dão nada e ainda assim os coloco em apuros.”

O mesmo vale para Wilder, embora Ngannou tenha mais fé nele do que Joshua no que diz respeito ao potencial de causar problemas a alguém no MMA.

Wilder, que enfrenta Joseph Parker no mesmo card que Joshua em dezembro, já demonstrou interesse em potencialmente passar para o MMA. O cofundador do PFL, Donn Davis, até provocou Wilder x Ngannou como uma luta com regras mistas que poderia acontecer em 2024.

“Digamos que ele não está lutando comigo, ele está lutando contra outra pessoa”, disse Ngannou sobre Wilder no MMA. “Eu olho o perfil daquele lutador, aposto meu dinheiro no Deontay. Basicamente, mesmo sendo boxeador, basicamente agora que ele está realmente decidido a fazer MMA e [he’s] treinamento, eu apostaria dinheiro nele.

“Porque ele só precisa cortar alguém para acertar um soco. Também poderia ser uma regra mista [fight]. Estávamos pensando em regras mistas. Porque, honestamente, será muito difícil para ele se não houver regras mistas.”

Ngannou acredita que Wilder é um adversário realista no boxe ou no MMA, mas ainda aguarda notícias de quem será seu próximo adversário.

“Mesmo antes dessa luta com Tyson, estávamos conversando com [Deontay Wilder]”, disse Ngannou. “Ele também está disposto a lutar comigo no MMA. Sério.”