Francis Ngannou quer lutar contra Anthony Joshua, mas sob um conjunto de regras diferente

EUé seguro dizer isso depois de lutar Tyson Fúria,Francisco Ngannou provou ao mundo inteiro que tem o talento necessário para ser considerado um boxeador. Na verdade, ele foi adicionado ao ranking WBC logo após aquela luta. Mas olhando o efeito que essa luta teve em sua vida e carreira, Ngannou está pronto para mais. Só que desta vez ele quer propor seu próprio conjunto de regras e trazer um boxeador para sua arena. Quem ele decidiu convocar foi ninguém menos que Anthony Joshua, que deve lutar em dezembro próximo na Arábia Saudita. Francisco foi convidado no ‘Clube Shay Shay‘podcast para falar sobre o futuro e como será sua carreira nos próximos meses. Ngannou decidiu desafiar diretamente Anthony Joshua em uma luta com regras diferentes.

Aqui está o que Francisco disse: “Qualquer coisa que ele quiser. Ring ou octógono. O bom é que sou eu quem pode ir a qualquer lugar confortavelmente. Minha zona de conforto será o octógono, mas vou para o ringue e colocá-los em uma situação ruim no ringue. Eu tenho meu território [in MMA] onde eles não podem mexer comigo. Se eles vierem, precisarão de algo como algum favor, como, ‘Vou te dar isso, vamos nos divertir’. Tenho que dar alguma coisa para ele, mas quando entramos no ringue eles não me dão nada e ainda assim os coloco em apuros. Até Fúria de Tyson disse a mesma coisa e Tyson Fury é melhor que Antonio Josué. O que me importa o que as pessoas dizem? Estou neste jogo há muito tempo. Eu já vi tanta coisa. Já ouvi muito o que as pessoas pretendem fazer. Há uma diferença entre querer fazer e ser capaz de fazer.”

Anthony Joshua aceitaria o desafio de Francis Ngannou?

Sem desrespeito por Antonio Josué mas é altamente improvável que ele aceite o desafio de Francisco Ngannou sob regras mistas. Se fosse uma luta de boxe, talvez o promotor Eddie Hearn tentaria convencer Joshua, mas apenas se fosse uma luta de boxe. Joshua não é um lutador de MMA, ele lutaria um pouco demais com quedas ou chutes de qualquer um. No entanto, este desafio de Ngannou e ser colocado sob o comando de Tyson Fury como lutador deve doer.