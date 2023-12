Frigelar ABRE VAGAS para Auxiliar, Vendedor (a) e mais!

A Frigelar, empresa que é líder no Brasil nos segmentos de refrigeração, climatização e eletro, está com inúmeras oportunidades de emprego disponíveis. Quer dizer, antes de falar mais sobre a companhia, consulte quais são os postos de trabalho em aberto no presente momento:

Auxiliar de Logística – Vila Sônia – São Paulo – SP – Logística;

Vendedor (a) Interno – Refrigeração E Climatização – Vila Velha – ES – Venda Técnica;

Vendedor (a) Interno – Refrigeração E Climatização -Osasco – SP – Venda Técnica;

Assistente de Vendas – São José do Rio Preto – SP – Atendimento;

Analista Contábil – Porto Alegre – RS – Contabilidade;

Vendedor (a) Interno – Campo Grande – MS – Venda Interna;

Vendedor (a) Interno – Uberlândia – MG – Venda Interna;

Auxiliar de Logística – (PCD) – João Pessoa – PB – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Garantia – Pós Vendas – Porto Alegre – RS – Administração Geral: Auditar, controlar e viabilizar os atendimentos de logística reversa, análise de defeitos de equipamentos ou máquinas mecânicas, elétricas e eletrônicas;

Assistente De Vendas – São José – SC e São Paulo – SP -Atendimento;

Supervisor (a) Comercial ( Climatização) – Belo Horizonte – MG – Venda Técnica: Prospectar clientes e realizar visitas para comercialização da linha VRF. Manter relacionamento e ser ativo no pós venda. Supervisionar equipe de vendas com foco em produto acabado ( sistema VRF). Fornecer subsídios para empresa definir estratégia comercial;

Vendedor (a) Balconista – Refrigeração E Climatização – Piracicaba – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) Geral – Televendas – Vila Sônia – São Paulo – SP – Atendimento.

Mais sobre a Frigelar

Sobre a empresa, vale destacar que a Frigelar possui lojas físicas em 16 estados Brasileiros, 8 centros de distribuição e 3 indústrias localizadas nas regiões sul e nordeste do Brasil, sendo duas fábricas de câmaras, painéis e portas termoisolantes e uma fábrica de suportes de ar-condicionado.

Além disso, a Frigelar oferece uma experiência de compra segura e que melhor atenda aos seus clientes, seja nas lojas físicas, no site ou pelo seu programa de vantagens.

Por fim, a companhia serve de alicerce para os segmentos de alimentação, saúde e tantos outros, tornando-se um dos elos fundamentais para o contínuo desenvolvimento do nosso país. Isto é, vá agora mesmo atrás dessa recolocação profissional.

Confira alguns benefícios

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Assistência odontológica;

Comissões;

Assistência médica.



Como se candidatar em uma das vagas?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

