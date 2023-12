Funcionário do Senado dos EUA é demitido após vazamento de fita de sexo filmada em sala de audiência

Um funcionário do Senado dos EUA que foi filmado fazendo sexo em um espaço de destaque no Capitólio perdeu o emprego depois que uma fita mostrando a ação vazou – e agora a polícia está investigando.

O homem retratado na filmagem – que foi publicada pela primeira vez pelo The Daily Caller e que tem circulado online desde então – foi identificado como tendo 24 anos. Aidan Maese-Czeropski … um assessor do senador democrata de Maryland Ben Cardin .

Não está claro exatamente quando essa fita de sexo foi filmada, mas a TDC colocou as mãos nela e a publicou em seu site. Na verdade, mostra Maese-Czeropski fazendo sexo anal com outro homem em uma sala de audiência judiciária dentro do Hart Senate Office Building… e os relatórios indicam que é onde ocorrem confirmações/grillings – inclusive para indicados ao SCOTUS, etc.