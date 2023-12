Garanhão de Megan Thee destrói Pardison Fontaine, Tory Lanez e Kelsey Harris

Meg começou na manhã de quarta-feira no IG Live, onde ela dobrou suas afirmações de “Cobra” que Pardi a traiu . Ela afirma que ele o pegou fazendo sexo oral em sua casa e diz que ele apenas tentou mudar a narrativa para caber sua própria música dissimulada .

O rapper “Savage” então direcionou sua raiva para seu ex-amigo Kelsey Harris dar Tory Lanez à luz da mídia social divulgando uma suposta declaração do guarda-costas de Tory em a noite em que Meg foi baleada em junho de 2020.

Ela também criticou os “advogados” das redes sociais por interpretarem seus fatos de maneira errada… ela diz que o caso foi ganho no tribunal, mas os fãs sem instrução se preocupam mais com as opiniões online.