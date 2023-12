GARANTA SEU NATAL com 5 Moedas de 1 Real que valem até R$34MIL

Neste artigo, vamos explorar o incrível universo da numismática, especificamente as moedas de 1 Real raras que muitos brasileiros podem ter nos bolsos e que valem uma pequena fortuna. Você já parou para pensar que uma simples moeda de 1 Real pode valer muito mais do que o seu valor nominal? Continue lendo para descobrir como isso é possível e como você pode lucrar até R$34 mil vendendo suas moedas de 1 real.

O que torna uma moeda rara?

Existem várias razões que podem fazer uma moeda ser considerada rara. De maneira geral, as moedas raras são aquelas que foram cunhadas em número limitado, possuem erros de cunhagem, são de uma edição especial ou são muito antigas.

Quantidade de moedas cunhadas

Um dos principais fatores que influenciam o valor de uma moeda é a quantidade de moedas que foram cunhadas. Quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e valiosas elas são.

Erros de cunhagem

Erros durante o processo de cunhagem também podem tornar uma moeda mais valiosa. Isso inclui erros de grafia, de imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, entre outros.

Edições especiais

As moedas de edições especiais, como as moedas comemorativas, normalmente têm um valor mais alto do que as moedas regulares.



Conservação da moeda

O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

O que é uma Moeda Bifacial?

A moeda bifacial é aquela moeda em que ambos os lados têm as mesmas imagens e caracteres, ou seja, são idênticos. Na linguagem popular, é uma moeda que possui “duas caras” ou “duas coroas”.

As 5 moedas de 1 real que valem até R$34 mil

Agora que entendemos o que torna uma moeda rara e o que é uma moeda bifacial, vamos conhecer as 5 moedas de 1 Real raras que podem valer até R$34 mil.

Moeda de 1 real Bifacial ano 2008: vale até R$6500 Moeda de 1 real Bifacial ano 2009: possui a data marcada em um dos lados. Tem uma estimativa de valor de até R$6500 Moeda de 1 real Bifacial ano 2017: vale até R$7500 Moeda de 1 real Bifacial com dois anversos: vale até R$6500 Moeda de 1 real do BEIJA-FLOR bifacial e rotação invertida: Vale até R$7 mil

Saiba mais detalhes dessas moedas nas imagens abaixo, mas antes vamos apresentar a diferença de anverso para reverso, de forma a facilitar seu entendimento e aprender melhor com identificar moedas raras. Lembrando que as 5 moedas apresentadas aqui podem te render até R$34MIL! Será que uma dessas moedas não já passaram por suas mãos?

Conheça Moeda Bifacial em detalhes

Saiba Detalhes da Moeda do “Beija-Flor”

Como e Onde Vender Moedas Raras

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas.