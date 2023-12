Gary Oldman critica duramente sua atuação em Harry Potter: Meu trabalho foi medíocre

SÀs vezes, ser duro consigo mesmo é a melhor maneira de melhorar a cada dia. No entanto, ser muito duro consigo mesmo pode causar problemas ao longo do tempo.

Gary Oldman não tem escrúpulos em se criticar por um filme feito há quase duas décadas. Estamos falando sobre ‘Harry Potter e o prisioneiro de azkaban’sua primeira aparição na franquia bruxa.

Sirius Black tornou-se um dos personagens mais queridos de toda a saga. Seu relacionamento com Harry, seu senso de humor e habilidade com sua varinha fazem dele um dos bruxos mais populares.

O que Oldman disse sobre seu trabalho como Sirius Black?

No entanto, parece que o ator está não muito feliz com o papel que desempenhou. Ele interpretou o famoso prisioneiro de Azkaban apenas em três filmes, mas em Velhote seu trabalho nada mais era do que ‘medíocre’.

“Acho que meu trabalho foi medíocre, Eu poderia ter desempenhado o papel de forma muito diferente“, explicou o vencedor do Oscar Velhote em entrevista na véspera de Natal.

As comparações são odiosas, mas Gary não hesita em fazer um com o falecido Alan Rickmano ator que interpretou Severo Snape durante todo o Franquia Harry Potter.

“Talvez se eu tivesse lido os livros como Alanse eu estivesse à frente da curva, se soubesse o que estava por vir, honestamente acho que teria jogado de forma diferente, na verdade”, acrescentou.

Velhote ficou encantado com a atuação de seu amigo e colega ator, Alan Rickman, que recebeu inúmeros elogios por seu papel, especialmente nos filmes posteriores, quando interpretou um papel proeminente na conclusão da batalha de Potter com Lord Voldemort.

Quando o papel apareceu, Gary Oldman estava passando por um momento difícil em termos pessoais.

Ele estava no meio de uma batalha pela custódia de suas filhas e passando por um divórcio difícil. No entanto, os papéis de Sirius Black e Comissário Jim Gordon mudou sua vida.

“Batman e Harry Potter realmente me salvou, porque significava que eu poderia fazer menos trabalho com mais dinheiro e depois ficar em casa com as crianças”, concluiu.