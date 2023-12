Gary Oldman fala sobre o papel de ‘Harry Potter’ e diz que faria diferente agora

Gary Oldman é considerado um dos maiores atores vivos hoje – mas se você fizer sua própria crítica de seu trabalho, é tudo muito lixo… especialmente no que se refere a ‘Harry Potter’.

O ator vencedor do Oscar – cujo alcance não conhece limites – recentemente foi sincero sobre o ‘ Feliz Triste Confuso ‘podcast sobre como ele se sente sobre alguns dos papéis que desempenhou ao longo dos anos, incluindo Sirius Black na série de filmes’ HP ‘.

Ele interpretou Black em um total de 4 filmes… mas olhando para trás agora, GO diz que acha que sua atuação foi realmente “medíocre” – e quando o apresentador zombou, Gary enlouqueceu!

O raciocínio por trás disso aparentemente reside no fato de que ele não sabia que seu personagem seria morto. Como Gare explica aqui, ele não leu os livros adiante – como o falecido Alan Rickman fez – e diz que teria jogado com as Pretas de forma diferente se soubesse.