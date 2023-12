Gato ‘vidente’ prevê números da Mega da Virada 2023; confira quais são

Conhecido por adivinhar o resultado de grandes partidas de futebol, o gato “vidente” Milu fez sua previsão para as dezenas que serão sorteadas no globo da Mega da Virada 2023, que tem como prêmio estimado o montante de R$ 570 milhões.

O sorteio do concurso especial 2670 mais aguardado pelos brasileiros será no dia 31 de dezembro, domingo, às 20h. O resultado terá exibição ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com atualização em tempo real no Notícias Concursos.

Mega da Virada 2023 previsão

Natan Pinheiro, dono do gato Milu, compartilhou a previsão do bichado na última quarta-feira (20), através das suas redes sociais. A didática para o felino adivinhar os números foi feita na sala da casa, no qual Natan espalhou dezenas de 01 a 60 de forma aleatória pelo chão.

Sendo assim, Milu foi solto aos poucos pelo tutor e se dirigiu aos números de sua escolha, que foram: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Outras previsões de Milu

Já conhecido pelos seus mais de 100 mil seguidores no Tik Tok, Milu acertou quem seria o campeão da Copa do Brasil e cravou que a decisão da Libertadores seria entre Boca Juniors e Fluminense.

No entanto, acabou errando quem seria campeão da Sul-Americana, uma vez que apostou no Fortaleza. Porém, o time saiu vencendo durante a partida, mas sofreu um empate e foi derrotado nos pênaltis.

Mega da Virada não acumula



Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Lotofácil da Independência, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Vendas e valor da aposta da Mega da Virada 2023

As vendas paralelas para o concurso iniciaram no dia 13 de novembro, já as vendas exclusivas começaram no dia 18 de dezembro. O valor da aposta simples é R$ 5,00, que dá direito a seis palpites dos 60 disponíveis no volante. No entanto, caso o jogador queira, pode aumentar o número de marcações e pagar conforme o valor estabelecido pela Caixa.

Valores

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00

Como apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30,00. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Vai ter concurso da Mega-Sena?

Os sorteios de terças, quintas e sábados da Mega-Sena estão suspensos, pois as vendas exclusivas foram iniciadas. Dessa forma, nesse período, todas as apostas feitas na categoria, mesmo que não esteja no volante do concurso especial, irão concorrer para a Mega da Virada.