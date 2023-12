Gelopar RECRUTA profissionais na região Sul do país

A Gelopar, empresa que desenvolve, produz e comercializa equipamentos de refrigeração e modulados complementares, está com inúmeras oportunidades abertas no presente momento. Sendo assim, caso esteja buscando uma recolocação profissional, veja quais são os postos disponíveis:

Desenhista Projetista – Araucária – PR – Projetista: Analisar o desenvolvimento de novos produtos. Desenvolver protótipos e implementação de novos produtos e acompanhar testes. Efetuar e documentar o detalhamento técnico dos projetos. Reuniões técnicas com fornecedores, clientes e setores internos. Analisar e emitir relatórios;

Auxiliar de Produção – Araucária – PR – Produção;

Gerente de Processos – Araucária – PR – Administração Geral;

Operador (a) de Máquinas – Araucária – PR – Operador de Máquinas;

Expedidor (a) – Araucária – PR – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Assistente de Produção II – Araucária – PR – Produção.

Mais sobre a Gelopar

Dando mais informações sobre a Gelopar, é importantíssimo ressaltar que a empresa foi fundada em 1972 e localizada no Centro Industrial do município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, em uma unidade industrial de 25.500m² de área construída, em um terreno de 80.000m², além de um Centro de Distribuição de 7.500 m².

A empresa atende com total respeito e compromisso estabelecimentos comerciais, como padarias, casas de carnes, mercearias, lojas de conveniência, sorveterias, bares, restaurantes e supermercados de pequeno e médio porte. Além disso, as grandes indústrias de bebidas, polpas, sucos, gelo, sorvetes e alimentos também contam com os produtos Gelopar.

O comprometimento e a dedicação foram essenciais para que a empresa obtivesse reconhecimento e expandisse seus produtos também para o exterior. Em 49 anos de história aproximadamente 2,500 milhões de produtos foram produzidos e comercializados pela Gelopar.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Alimentação no Local;

Vale alimentação (500 reais, voltado a assiduidade);

Fretado;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Clubes de descontos;

Convênio farmácia.



O que é necessário para se inscrever?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

