Geoff Neal reage a Ian Machado Garry fazendo camiseta com sua foto: ‘Foi uma merda de classe baixa’

Geoff Neal definitivamente não gostou de Ian Machado Garry fazer e vender uma camiseta com sua foto estampada, mas acontece que isso não o incomodou tanto quanto o prospecto irlandês afirmou após a luta originalmente agendada no UFC 292. foi cancelado.

Em julho – poucas semanas antes do confronto programado – Machado Garry exibiu orgulhosamente uma camisa com a foto de Neal em uma prisão por dirigir alcoolizado que aconteceu em 2021. Quando Neal foi forçado a desistir da luta, Machado Garry declarou vitória, elogiando seu mental guerra como a razão pela qual o confronto não aconteceu.

Neal discorda veementemente e fica feliz em provar isso após remarcar a luta com Machado Garry pelo UFC 299, em março.

“Achei que voltaríamos depois porque fiquei doente e não pude lutar a última luta – bem, apenas problemas de saúde – então imaginei que ele iria querer voltar”, disse Neal na segunda-feira. A hora do MMA. “Mas então ele estava falando merda, ‘Bem, eu já venci ele, então não tenho que lutar com ele.’ Esquisitos***. Estou feliz por termos a chance de revisá-lo agora.

“Foi difícil, especialmente depois de toda a merda que ele estava falando e de tudo que estava acontecendo. Sair da luta parece ruim.”

Embora Neal permaneça inflexível de que a camiseta nunca o irritou, ele ainda repreendeu Machado Garry por levar um golpe decididamente baixo, especialmente depois de mostrar-lhe respeito a portas fechadas.

“Não foi tão ruim, honestamente, para mim”, disse Neal. “Foi de mau gosto. Foi uma merda de classe baixa. Antes de mim [was scheduled to fight him], aceitei a luta e ele me mandou uma mensagem no Instagram falando: ‘Ei cara, boa sorte na luta e obrigado por aceitar a luta’, e tudo mais, e uma semana depois ele posta a camiseta minha. Então é meio estranho, mas você consegue o que consegue.

“Era apenas classe baixa. Não estou muito preocupado com isso. Só vou dar um soco na cara dele quando o vir. Temos um encontro marcado e, no dia 7 de março, vou bater nele.”

É claro que Machado Garry provou do próprio remédio na semana passada, quando foi forçado a abandonar o UFC 296 após contrair pneumonia, que se seguiu a uma troca de idas e vindas muito desagradável com o campeão dos médios Sean Strickland, que também se tornou bastante pessoal.

Embora Neal não incentive ninguém a assediar Machado Garry, ele também entende, por experiência própria, que você colhe o que planta.

“É uma espécie de justiça poética”, disse Neal. “Porque ele gosta de atacar outros lutadores.”

No geral, Neal realmente não gosta da direção que o esporte tomou nos últimos anos, onde a conversa fiada se tornou tão pessoal. No fim de semana passado, o desafiante dos meio-médios Colby Covington fez um comentário abominável sobre o pai de Leon Edwards, que foi assassinado quando o futuro campeão do UFC tinha apenas 13 anos.

Ele preferiria deixar isso para a competição na jaula, mas Neal nunca teve muito interesse em derrubar seus oponentes em uma guerra de palavras.

“Eu não gosto disso pessoalmente, mas sou só eu”, disse Neal. “Eu só quero lutar. Eu gosto de fazer coisas violentas. Sou uma pessoa violenta. Sou especialista em violência. Isso é tudo que eu faço.

“O lado falador disso, não sou eu. Eu só quero entrar na jaula e bater em alguém. Trazendo à tona as coisas pessoais, está chegando a um ponto em que está indo longe demais, mas é o jogo de luta como Dana [White] disse. Se eu não gostar, posso encontrar outro emprego, então terei que lidar com isso.”

Na próxima luta, Neal parece pronto para se testar contra alguém como Machado Garry, que tem chamado muita atenção com um cartel perfeito de 13-0, destacado por seis vitórias consecutivas no UFC.

Apesar de tudo o que foi dito, Neal ainda considera Machado Garry um legítimo candidato ao meio-médio, mas também aguarda ansiosamente a chance de resolver suas diferenças no octógono.

“Ele merece [the hype]”, disse Neil. “Mas ele também merece uma surra, então vou dar isso a ele.”