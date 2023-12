George Kittle, 49ers, compartilha um gesto comovente com uma criança no hospital

Ano final de outubro uma delegação do San Francisco 49ers liderada por George Kittle e Fred Warner visitado Jason em um hospital infantil; o menino de 14 anos estava hospitalizado aguardando um transplante de coração.

Jason é um grande fã do 49ers e na ocasião os recebeu em sua cama de hospital com boné e calça em alusão ao time, mas ele não conseguiu conter as lágrimas quando não tinha sua camisa com o número 85 de Kittle em mãos e que Ele não poderia ser contratado naquela oportunidade de ter George, o tight end de São Francisco, cara a cara.

Kittle autografa camisa e manda mensagem de incentivo para Jason

Em um vídeo publicado recentemente nas redes sociais dos 49ersGeorge Kittle envia uma mensagem de incentivo para Jason e avisa que ele autografou uma camisa que seu pai lhes enviou.

“Ei, Jason, seu pai nos enviou uma camisa para autografar. Então eu a autografei para você. Tem minha frase favorita de todos os tempos. Leia isso, use-a o quanto quiser. Emoldure-a, faça o que quiser.” .Mas se você sujar, eu assino outro para você. Não se preocupe.”

George parabeniza Jason pelo transplante de coração e agradece por ser um torcedor tão solidário do 49ers. De sua parte, Jason lê com entusiasmo a citação da camisa e expressa sua gratidão pelo nobre gesto.

“Isso é como um sonho que se tornou realidade, cara.” Eu os observo há muito tempo. Uau.”